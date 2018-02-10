盧秀燕甫勝國民黨內初選民調 「批龍」立引戰火

2018年02月10日 17:43 中時 陳淑芬

立委盧秀燕10日「批龍」儼然點燃台中市長選舉藍綠戰火，她批評指出，台中市民給市長林佳龍很多機會，但對空汙、交通、低薪及沒重大建設等現況不滿，就會想換人。林陣營也重砲回擊表示，中市交通問題由來已久，盧未曾為中市爭取過捷運藍線，還阻前瞻建設預算，到選舉又企圖以空汙議題操作。

甫在國民黨台中市長初選民調勝出的盧秀燕，10日在中市服務處表示，她在去年10月間才決定爭取提名，走訪基層感受到市民期待中市能更好而人心思變。她強調，要成為資深立委並不容易，她能連任6屆立委不是沒有原因的，已為中市爭取「鐵路高架化」、「台74線快速道路」等重大建設。

盧秀燕批評指出，台中市民肯給林擔任立委及市長等機會，但他上任市長後，空汙、交通及青年低薪等現狀加上沒重大建設，讓市民不滿，因市政沒有好成績，就會想換人。此外，她批評，林跟部分里長關係不融洽、市議會關係撕裂，若以改革之名，卻未建立良好關係，是「不及格」的。

台中市政府新聞局長卓冠廷回應表示，台中市交通問題由來已久，盧委員擔任立法委員16年之久，不僅未曾為台中市爭取捷運藍線，市府爭取到捷運藍線後，還在立法院阻擋前瞻基礎建設預算。

卓冠廷說，林佳龍在立委任內關心空汙，上任後大砍中火燃煤許可量500萬噸，是國民黨執政期間所未曾達到的目標，他並回擊批盧，直到2015年5月才連署《空氣汙染防制法》修法，到選舉又企圖透過空汙議題操作選舉。他並強調，林佳龍展開花博下鄉說明會，跑過中市280個里，所到之處回響熱烈，「人和」須以市民權益為依歸。

(中時)