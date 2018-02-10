全國第1本眷村文化刊物 《我村》創刊號今發表

2018年02月10日 17:52 中時 郭韋綺

《我村》創刊號發表，採線上訂購。(郭韋綺攝)

全台老舊眷村面臨拆遷改建走入歷史，為串連各地眷村團結眷戶，爭取眷村保留和活化，高雄岡山眷村文化協會籌備出版全國第1本眷村刊物《我村》，今天(10日)創刊號發表會，以往被迫搬遷的老眷戶都來捧場，對眷村文化漸漸消逝感到不勝唏噓，期許新刊物凝聚眷村人，找回竹籬笆的春天。

因眷村改建條例關係，全台眷村幾乎面臨拆遷，許多在眷村生活一輩子老眷戶被迫搬離，徒留竹籬笆的哀愁，眷村文化也逐漸被遺忘，為了喚醒眷村團結，岡山眷村文化協會募款、申請補助，花了近30萬元編纂《我村》眷村刊物，創刊號首刷1000本，內容共有76頁，訪談了老眷村人、眷二代和眷三代及新住民說眷村的故事。

發表會場地選在樂群村3號，屋主吳邦夫重回舊地格外感動，他說，樂群村被指定為古蹟和歷史建築，卻仍處於荒廢狀態，盼加速修復。

刊物專訪人物94歲空軍將領退役黃山年，出過上百次任務，從受訓到參戰繞了世界一圈，他的飛行路徑是二戰時期縮影，堪稱眷村活歷史；岡山高中退休教師楊雙福身為眷村子弟，熱愛眷村文化，收藏了岡山18個眷村影像照片，對照眷村幾乎拆光，彌足珍貴，這次也都蒐集在刊物中。

刊物也介紹軍官退休生活，大多以組樂團為主，在岡山小有名氣的爵士樂團《河堤瘋》，薩克斯風手童名科小露一手，吹奏何日君再來、往事只能回味，訴說眷村拆遷心聲。

出身眷村的廣告人苑文達，為拍片跑遍全台取景，他說，像醒村、樂群這麼有特色眷村建築走向衰敗，沒有被活化覺得很心痛，疾呼政府保存不要拆建。《我村》總編輯張允慧表示，目前刊物以線上預購，每本預購價130元，未來會不定期出刊，每期報導不同眷村。

(中時)