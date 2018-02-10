老化指數持續上升 嘉縣全台最高

2018年02月10日 17:29 中時 鄭舲

近年台灣人口老化、少子化現象越來越明顯，內政部今天公布最新統計，去年12月底老化指數(老年人口數與幼年人口數之比)達105.7，各縣市老化指數除了新竹市、桃園市、新竹縣、臺中市及連江縣等5縣市小於100外，其餘縣市都破百，以嘉義縣188.1最高、雲林縣148.7次之、南投縣148.5第3。

內政部指出，我國扶老比(每百名工作年齡人口扶養之老年人口數)持續上升、扶幼比(每百名工作年齡人口扶養之幼年人口數)持續下降，去年底分別為19.0、18.0。 近年人口數雖仍為正成長狀態，但隨著老化、少子化現象持續，造成工作年齡人口成長漸為趨緩。根據統計，去年戶籍登記人口中，15-64歲者計1721萬1341人，占總人口73.02％，65歲以上有326萬8013人占13.86％，0-14歲有309萬1873人占13.12％。

內政部表示，老化指數與人口成長息息相關，去年底老化指數低於100的縣市有新竹市(66.59)、桃園市(71.16)、新竹縣(72.46)、臺中市(78.68)及連江縣(86.47)，其自然增加率均為正值；高於120的縣市除了澎湖縣及金門縣之社會增加率及自然增加率均為正值外，其他包括嘉義縣(188.11)、雲林縣(148.67)、南投縣(148.53)等8個縣市自然增加率均為負值；另外介於100及120間的縣市，其自然增加率或有增減。

(中時)