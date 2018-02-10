章子怡私人慶生宴照片曝光 網驚：奶茶又有了？

章子怡生日宴照片曝光，奶茶妹妹（前排右3）肚凸疑有孕。（圖／取自李雲迪YUNDI微博）

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中時電子報
章子怡許願慶生，以及和李雲迪合影。（圖／取自李雲迪YUNDI微博）
網友猜奶茶妹妹疑似懷二胎。（圖／取自新浪娛樂微博）

國際影后章子怡昨(9日)開心慶祝39歲生日，人緣極好的她，除了在網上引來超多大咖星友隔空祝福外，昨更聚集一票好友私下為她舉行生日宴，今中午鋼琴家李雲迪曬出大合照，馮小剛、劉強東夫妻等人都現身，可見其朋友圈強大，但也有人發現「奶茶妹妹」章澤天在照片中看來肚凸十分明顯，驚訝問：「奶茶是不是有了？」

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今午李雲迪曬微博分享章子怡生日宴全體合照，開心說：「老友生日快樂，永遠幸福」，照片中可見章子怡站在她抱著女兒醒寶的海報前，對著7層高的蛋糕雙手合十，吹蠟燭許下心願，蛋糕上更祈願寫上：「怡然自得，無問西東」，期許新片《無問西東》票房創佳績。

而照片中除了章子怡和李雲迪外，劉強東、章澤天夫妻、馮小剛導演、陸川、蘇芒、張藝興、張雪迎、曹國偉、于冬等人都現身，可說是最強祝壽團，網友也說：「這是私人晚宴，私下關係比較好才去參加。都是大佬，友誼長存」，有人驚問：「想說奶茶是不是有了？」，另有人回：「同感」，見男神張藝興和張雪迎同框，網友腦補兩人「不會在一起了吧？」，卻引來別人打槍說：「沒事別瞎猜」、「求求你們放過張藝興」。

(中時電子報)

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