書法名家萬和宮賣力揮毫 春聯來相贈

2018年02月10日 17:32 中時 黃國峰

台中市萬和宮10日舉行「迎春納福寫春聯送春聯活動」邀請書法名家揮毫，贈送鄉親春聯。（黃國

台中市萬和宮10日舉行「迎春納福寫春聯送春聯活動」名家賣力揮毫。（黃國峰攝

台中市萬和宮10日舉行「迎春納福寫春聯送春聯活動」除傳統寫法，也有結合圖畫的創意春聯。（黃國峰攝）

迎接戊戌狗年，台中市萬和宮10日舉行「迎春納福寫春聯送春聯活動」，邀請10餘位書法名家現場揮毫，民眾選好詞句依序排隊請大師寫春聯，現場熱鬧滾滾，洋溢著過年的氣氛，紛紛稱讚說：「住在南屯很有福氣！因為有萬和宮的關懷！」

萬和宮邀請前台灣師大、台中教育大學美術系所主任程代勒，及張茂樹、陳進發，蔡篤釗、蕭長源以及第二屆萬和美展書法類第一名的鄭竣弌等10餘位書法名家，齊聚在萬和文化大樓地下室，為民眾揮毫，風格各有各的特色，有的下筆蒼勁有力、有的雋永俊秀，有的小篆見長，年輕一點的書法家還畫上應景的卡通狗，再搭配吉祥話。

其中書法家張茂樹，是萬和宮董事長蕭清杰的初中同學，每年都應邀參加，不少鄉親很喜愛他的墨寶，耐心排隊等候，遇到信徒選的詞句不對仗，張茂樹還當場改詞，相當有心。蕭董事長表示，每年春節前都會邀請名家，為信徒們寫、贈春聯，感謝書法名家每年的情義相挺，共襄盛舉。

萬和宮每年舊曆年前，都會舉辦贈春聯活動，現場提供紙張和對聯詞句讓鄉親們挑選，各行各業的詞句都有，如「財如曉日騰雲起，利似春潮帶雨來，義以為歸利倍長。」一看便知生意人專用，民眾也很喜歡到萬和宮來索取春聯，都說因為有媽祖婆的加持、保庇，一定很幸運。

(中時)