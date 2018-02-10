為了出國 烏克蘭人會偽裝成共產黨員或同性戀者

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地球村的時代，出國觀光或經商、求學對許多國民的民眾而言都不是太罕見的事，然而如果是以難民身分逃到外國，試圖取得當地國家的庇護(asylum)，難度相當高，為了達成此一目的，不少烏克蘭人想出各種稀奇古怪的方式，包括偽裝成共產黨員或同性戀者。

俄羅斯衛星通訊社8日報導指出，由於烏克蘭東部宣布獨立分離的州，與中央政府的戰爭持續中，加上對於烏克蘭其他方面局勢也感到失望，不少烏克蘭民眾想逃到外國，但歐洲各國不會因為這樣的理由，就接納他們，所以這些烏克蘭民眾只好另外找理由。

報導指出，因此許多想離開烏克蘭的民眾，會宣稱自己因為性取向被騷擾，並為了獲得渴望的外國庇護難民身分，找了假的同性伴侶。

一位在北歐國家已得到庇護的烏克蘭民眾指：「許多(烏克蘭)人藉由少數性取向身分得到庇護，但之後他們就(跟原本假裝的同性伴侶)分手，開始組成(異性戀間的)家庭並擁有小孩，歐州當局開始調查這些情。」

這位民眾還指出，在有些國家基於政治理念將更容易獲得庇護，所以自從烏克蘭禁止共產黨之後，難民要移民到西班牙和義大利更容易了。「他們(西班牙和義大利)那邊喜歡共產主義者，所以你甚至可以事後弄到文件，舉證你曾是共產黨員，然後你幾乎篤定可以在那取得難民身分。」

(中時)

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