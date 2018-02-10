全球首場Mini Baseball師資研習會 提前預約參賽權目標迷你世界盃

2018年02月10日 17:31 中時電子報 蔡銘仁

Mini Baseball師資研習會今(10日)於台北正式開課，吸引眾多各界體育人士報名參加，前職棒好手李桀郡(李風華)、林家緯，都投身本次師資培訓，去年WBSC(World Baseball Softball Confederation)世界棒壘球總會，宣布將啟動Mini Baseball啟蒙發展計劃並將台灣設為首站後，並開始籌備「亞洲迷你棒球發展協會」，將陸續舉辦「迷你棒球春季大會」、「台灣區邀請賽」等完整規劃，未來Mini Baseball將會登陸在正式的積分賽事，讓各界摩拳擦掌提前作準備，更鎖定迷你世界盃為終極目標。

Mini Baseball為兒童學齡前棒球運動，目標深耕基層棒球，啟發培養更多孩子對於棒球運動的興趣，系統球具由世界棒壘球總會認證，委託義大利研究開發，歷經長達5年的結構設計、多項材質測試，安全係數皆符合WBSC最高標準，也是唯一全球公認符合有益幼兒成長發展之棒壘球教育器材。

師資研習會培訓完成的種子教練將取得WBSC所認證之講師資格，符合資格者便可加入協會推廣計劃，除在認證之教學單位開班授課外，也可參與校園推廣巡迴，最重要的是擁有台灣區邀請賽帶隊參賽資格，在未來將建立的聯賽/盃賽制度中，共同檢驗賽制規則，目標打造U9迷你棒球世界盃。

今年預計達成300位完訓師資，因此WBSC在授課師資上極為重視，課程內容將分為三大項目，分別針對「推廣規劃」、「理論課程」、「實作課程」將一一詳細解說並實際體驗，也特別邀請到義大利籍Claudio Mantovani博士及Davide Sartini教練特別來台擔任研習會講師，兩位講師皆為WBSC基層棒球核心人物，傳授在學齡棒球啟蒙發展計劃的相關教學經驗，讓各個種子師資受益良多。

Mini Baseball球具組將於今日全台開賣，師資研習會學員還可享千元折扣。推廣下一站將於3月17日前進高雄巨蛋舉辦「迷你棒球春季大會」，為此主辦單位寶悍運動平台特別打造全台首座室內棒球場「迷你版芬威球場」，在左外野的綠色怪物高牆更是經典重現，讓小小球員們在室內也能享受棒球樂趣，現場也將設置Mini Baseball互動式體驗設施以及品牌聯合兒童運動博覽會，並開放民眾免費入場，共同享受迷你棒球嘉年華。

(中時電子報)