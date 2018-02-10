安心亞在家插花求桃花 怕渣男覬覦美色狂約

2018年02月10日 17:33 中時 蔡琛儀

安心亞和毛弟今出席直播活動。(MeMe直播提供)

安心亞和邱宇辰（毛弟）10日出席直播平台「MeMe」記者會，並擔任宣傳大使，安心亞一開春就有7個代言、2部戲劇，進帳2千萬元，過年會回台南老家，也會包給媽媽收入的10分之一；今年小年夜適逢情人節，她稱自己單身，因此會在工作中度過，她苦笑說：「我3、4年來都這樣過，習慣了啦！」但也自曝最近有在家插桃花盼早日脫單，

問到如何辨別渣男，安心亞說會小心避開看起來會玩感情的人，「剛認識應該要慢慢觀察，但有遇過過於熱情的、狂約我的，那種可能是只愛我的美貌！」

毛弟去年底被拍到和某女戴情侶毛帽看午夜場電影，提到和對方目前關係，他直否認：「沒有啦，只是朋友。」堅稱仍是單身，他也分享曾遇過感覺不好的對象，「我會注意對方和家人講話的態度，如果對我很輕聲細語，對家人講話態度卻差很多，我就會避開。」

安心亞跟毛弟常常開直播跟粉絲分享近況，安心亞表示：｢有一次我開直播，心血來潮想說來唱個歌，結果沒想到發現上線人數慢慢下降，當時覺得好尷尬。」毛弟笑說：｢我則是有一次開直播，想說找歌迷call out，結果我打給其中一位歌迷，他以為我是詐騙集團，一打去就說『你好醜』，結果後來看到直播，他在電話中崩潰大叫。」除了直播，「MeMe」平台也推出問答節目「猜Me時間」響應花蓮賑災，宣布參與答題人數的10倍作為捐款金額，最後共捐出10萬元。

(中時)