滑冰女王解說太爛 自嘆冬奧沒節目敢邀

安藤美姬身為滑冰傳奇選手，解說起來卻令人噴飯。(翻攝自FUJI TV)

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時報周刊
溫博鈞
安藤美姬用廣告看板上的字說明選手跳躍距離，相當特異。(翻攝自FUJI TV)
節目來賓夏菜（左）聽到安藤美姬的解說，不禁露出驚愕的表情。(翻攝自FUJI TV)

平昌冬奧開幕，正是日本各冬奧項目的退役運動明星們忙碌的時刻，紛紛被各電視台邀請，以自己的專業與參賽經驗擔任解說員，為觀眾分析選手表現精彩之處。

但花式滑冰前世界女王、已轉型為藝人的安藤美姫卻感嘆「沒有節目邀約」，原因是她的解說方式太過特異，聽了讓人「霧煞煞」。

安藤9日在某節目中示範解說時，本應在選手做完每個指定動作後解說「三周半跳、跳接旋轉、弓身旋轉」等術語，並分析選手表現好壞之處，她竟只顧自己興奮地叫：「從這樣變到這樣〜啊〜然後這樣！」或是「你們看這裡！…然後這裡！哇〜就這種感覺！」甚至還跟著選手表演音樂哼「哈〜雷路亞」，令人哭笑不得。

她解說選手的跳躍距離時，還試圖用貼在場邊的贊助商廣告板來說明，像是「從LOTTE…到LOTTE…兩個T之間那麼遠吧！」令人絕倒。

安藤美姬本身是第一位、也是唯一一位完成四周跳的女子選手，締造偉業卻解說得七零八落，傻大姐本性表露無遺。安藤美姫承認自己的表達方式很怪，自嘆：「就是因為這樣才沒人找我嘛！」

(時報周刊)

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