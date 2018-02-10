《中時晚間快報》3遺體運出 身分待確認 雲翠受困陸客 2人仍失聯

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◎3遺體運出 身分待確認 雲翠受困陸客 2人仍失聯

雲翠大樓最後5名受困陸客，經搜救人員漏夜搜尋，今早開鑿進入201室，先是看到卡在水泥鋼筋的彈簧床，今早10時50分，疑似看見一隻手臂，11時許抬出首名男性罹難者，下午3時40分再拉出2名罹難者，身分待確認，失聯人數剩2名。

◎金正恩邀文在寅訪北韓

南韓總統文在寅10日在青瓦台(總統府)接見北韓名義上的國家元首、人民議會常任委員會委員長金永南，以及北韓最高領導人金正恩胞妹金與正等北韓高層級代表團成員。據青瓦台當局指出，北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正，以金正恩特使身份邀請文在寅在方便時間訪問北韓。

◎今晚寒流來襲 最低下探6度

連續兩周寒冷的天氣今天稍微回溫，北台灣高溫約攝氏18度至22度，中南部及花東更可達到24度至28度，感覺上舒適許多。但受到鋒面通過影響，天氣較不穩定，各地都有局部短暫雨的機率，尤其是北部、東半部地區及中南部山區，降雨機率很高。

◎Jasper扮古代法官超萌 吐槽老爸陳小春愛玩手機

中天綜合台《爸爸去哪兒5》開播以來，廣受觀眾喜愛，這檔親子實境秀由陳小春、吳尊、杜江等帶著子女，及實習爸爸鄧倫和素人萌娃組成，先前爸爸們又帶著萌娃回歸錄製春節特別版，陳小春表示隔了一段時間，又能與全部的爸爸、小朋友及所有工作人員相聚感覺很奇妙，Jasper也是一見面趕緊去找嗯哼玩，兩人又馬上打成一片，看得出兩兄弟的好交情，陳小春接受中天電視訪問時說：「Jasper見到小朋友們也很興奮，雖然還不能透露太多拍攝細節，但相信這次節目也能給大家很多的歡聲笑語！」

(中時電子報)

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