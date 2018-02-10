馳援花蓮災區3天 安南醫療團隊撤退

2018年02月10日 18:21 中時 程炳璋

安南醫院醫療團隊治療受傷的搜救隊員。（安南醫院提供）

台南市立安南醫院5日才剛與台南市消防局簽署災難合作備忘錄，成立災難醫療團隊，沒想到7日凌晨1時許隨著搜救隊馳援花蓮地震災區，他們在災區3天提供2年前維冠金龍大樓救災經驗，協助花蓮縣衛生局建立醫療動線，當地官員在他們撤退前感激的說「你們的肩膀可以依靠」。

0206花蓮大地震進入第4天，隨著搜救隊撤退，台南市隨隊支援的醫療團隊陸續返抵台南，台南市立安南醫院地震醫療團隊這次出動6人，在半夜馳援時從搭機改為開車，歷經中途改道，7日中午才抵達災區。

安南醫院醫療團隊5日才剛與台南市消防局簽署災難合作備忘錄，原本以為簽完後10年也用不到，沒想到兩天後就執行任務。

安南醫院醫療團隊提供台南維冠金龍大樓的醫療救災經驗，協助花蓮縣衛生局，在雲門翠堤大樓旁建立醫療動線，他們要撤退時，讓花蓮縣衛生局人員感激的說「你們團隊的肩膀可以倚靠」。

安南醫療團隊共待在災區3天，因為9成5的傷者在發生後2小時內皆已撤出，遺憾未救到大樓內傷患，但協助確認5位災民罹難，並治療20位受傷的救難隊員。

安南醫院急診部部長符凌斌表示，3天之中，醫護人員看見許多罹難者家屬聽到醫師宣布死亡惡耗，瞬間崩潰哭倒的畫面，內心十分不捨，僅能暗暗向罹難者默念「我們盡力了，請安息吧」。

雖然沒真正救到受傷災民，安南醫療團隊仍提供維冠金龍大樓救災經驗給花蓮縣衛生局，在災區建立醫療站與動線，實際解決災區行政問題，覺得能幫忙的感覺令人開心。

(中時)