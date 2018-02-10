欣單車車友大調查出爐「時代騎輪節」完賽獎牌蟬聯「最佳紀念獎牌」冠軍

2018年02月10日 18:39 中時 陳世宗

台中市政府去年11月與環航複合材料股份有限公司及單車時代共同主辦「2017時代騎輪節」，吸引5000多名車友共襄盛舉，成為當年度全台規模最大的自行車騎乘活動之一。日前「欣單車2018車友大調查」出爐，時代騎輪節完賽獎牌，繼2017年後，再度蟬聯「最佳紀念品與獎牌」第一名。

經發局表示，自行車造型的時代騎輪節完賽獎牌，由主辦單位之一環航公司運用創新頂級自行車碳纖維輪圈材質及技術研發製作，深受車友喜愛，從「欣單車2018車友大調查」中脫穎而出，蟬聯2017年度單車活動最佳紀念獎牌第一名，為自行車運動與產業創新結合最佳典範。

經發局長呂曜志說，市府致力打造自行車城市，市長林佳龍上任後，提出「自行車369」的規劃，以300個iBike租賃站、600公里自行車道、9000輛自行車，推展綠色運輸；並以「0K台灣」台中出發環島，向國內外推廣單車活動及產業。

去年經濟發展局、觀光旅遊局、環航複合材料股份有限公司及單車時代共同主辦「2017時代騎輪節」，吸引5,104位車友參與，其中有來自德國、南非、愛爾蘭、瑞典、法國、日本、加拿大、香港、中國、澳門、馬來西亞、菲律賓、越南等國際好手慕名跨海同樂。

行經台中歌劇院、自由車場、高美濕地、藍色公路等知名景點，車友對沿路景色讚不絕口，完賽率高達98%，成為全台規模最大自行車活動之一。

(中時)