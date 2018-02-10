給自己呼吸新鮮空氣 來趟都市Long Stay小旅行！

誠品行旅與Netflix合作，推出「慵懶假期追劇提案」，每日提供1間房、限量30間，每晚售價11800元起。（圖片提供／誠品行旅）

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房內附贈Netflix限量聯名商品。（圖片提供／誠品行旅）
特製「Netflix專屬短版夾克」令收藏家愛不釋手。（圖片提供／誠品行旅）
全新「天籟 X 理想‧山谷 1＋1 假期」一泊二食專案，2人同行售價10999元，圖為陽明山天籟渡假酒店映月客房。（圖片提供／陽明山天籟渡假酒店）

拜科技進步之賜，現代人幾乎離不開手機等智慧型裝置，雖然便利卻也大大降低日常生活品質，假期時不妨來趟都市Long Stay，讓緊繃身心得到放鬆。

坐落台北信義商圈「eslite hotel 誠品行旅」地理位置極佳，旅店周圍種植大量綠色植物，宛如城市中綠洲。以都市小旅行為設計理念的誠品行旅，希望提供旅人不同旅行思維，透過細細品味城市與文化之美，激盪出全新火花。此次攜手網路娛樂平台「Netflix」推出「慵懶假期追劇提案」，即日起至4月30日開放預訂，旅客可隨時觀賞Netflix劇集，慵懶放鬆度過旅程。

全新「慵懶假期追劇提案」專案包括誠品行旅行政套房乙晚、The Chapter Café 晨光早餐2客、The Lounge迎賓茶食等，房內特別新增內建Netflix影片平台65吋OLED智慧電視，帶來視、聽覺雙重享受。訂購此專案即贈Netflix 3個月免費觀影卡（每房1張）、Netflix專屬筆記本、Netflix專屬短版夾克等商品。

台北陽明山以天然硫磺泉享譽國際，位於陽明山國家公園內的「陽明山天籟渡假酒店」，坐擁近2000坪戶外露天風呂，多達13種主題溫泉設施適合大小朋友前來遊玩。此次與「花蓮理想大地渡假飯店」合作，推出2人同行「天籟 X 理想‧山谷 1+1 假期」住宿專案，即日起至5月底限期販售，旅客可同時入住陽明山天籟與花蓮理想大地雙酒店。

專案中「陽明山天籟渡假酒店」提供草山雙人客房乙晚（平日）、絢彩餐廳自助式早餐2客、可汗廳主廚精選套餐晚餐2客及飯店免費活動設施;「花蓮理想大地渡假飯店」則包括平日住宿乙晚、陽光活力自助早餐2客、幸福自助晚餐2 客、應許運河遊艇導覽乙次等。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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