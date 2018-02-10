SBL》地主優勢！璞園包辦三分球與灌籃冠軍

陳堅恩(左)、王律智兩名璞園球員分別拿下三分球與灌籃大賽冠軍。(黃及人攝)

友善列印
中時電子報
王律智飛過隊友陳堅恩漂亮完成爆扣。(中華籃協提供)

桃園璞園10日發揮地主優勢，在桃園巨蛋舉辦的明星賽，除了陳堅恩以18分力退群雄拿下三分球大賽冠軍，王律智更是以決賽3灌全都50分滿分的完美演出，爆冷搶下灌籃大賽冠軍，「大概是我們昨天尾牙槓龜吧！」王律智說。

去年灌籃大賽決戰遭到富邦柴瑋擊敗的陰影，10日完全沒有影響到王律智的灌籃表現，決賽第1扣就飛過場邊看板雙手扣籃，第2扣更是飛過隊友陳堅恩單手爆扣成功，到了第3扣，仍跟陳堅恩完美配合打籃框側面反彈空接扣籃。

「我只是會在練完球後，輕鬆小扣一下，其實我有跟拿過HBL灌籃大賽冠軍的隊友黃家明請教過，怎樣完成空中胯下扣籃？可惜我還沒練好，」被璞園總教練麥班達譽為灌籃最帥的王律智說，「反正我上去只想嘗試一些新鮮的。」

王律智跟陳堅恩一起在昨天璞園尾牙槓龜，沒想到兩人隔天都拿冠軍，以及2萬元獎金，也算彌補昨晚的遺憾，王律智腳上穿的詹姆斯殭屍版襪子更是吸睛，「沒辦法，阿諺(彭俊諺)要我穿的，我沒像他那麼好運抽到10萬現金。」

至於獎金要怎麼用？王律智表示，璞園全隊都有捐款到花蓮賑災，這次拿到2萬獎金，他應該還會去多捐一點錢，聽到陳堅恩在旁要他，贊助5000元給幫忙最大的自己，「我大概只會給陳堅恩50元吧，其他獎金用途還要想想。」

在莊頭北公益三分球大賽中，所有球員總共投進67顆三分球，最後捐出8萬1千元給新竹縣桃山國小，他們也在現場表演合唱。

(中時電子報)

平昌冬奧》中華隊掌旗手連德安今… 平昌冬奧》「泰雅飛鷹」連德安 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。