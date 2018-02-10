圖輯》宛如白雪公主　金妍兒點燃平昌冬奧聖火

2018年02月10日 18:53 中時電子報 何宜玲

平昌冬奧開幕式實況轉播的收視率最高點就落在前花式滑冰女王金妍兒自北韓冰球選選手中接過聖火，擺盪白色裙襬並點燃聖火的這個片段，收視率達到52.5%。

前南韓花式滑冰女王金妍兒壓軸出場，點燃聖火，平昌冬奧正式展開。(圖/美聯社)

前南韓花式滑冰女王金妍兒身穿一襲白色合身洋裝，配戴白色羽毛頭飾，雙手也戴上了白色絨毛裝飾的手套，一身白色勁裝，搭配她的專業滑冰舞步滑向聖火主舞台，畫面相當優美，有如現代版的白雪公主，創下收視高點。

(中時電子報)

The @Olympics cauldron is #lit with a beautiful performance from @yunaaaa! #PyeongChang2018 #OpeningCeremony #Olympics pic.twitter.com/DGbkpTE9Cx — Olympic Channel (@olympicchannel) 2018年2月9日

前南韓花式滑冰女王金妍兒手持奧運聖火。(圖/美聯社)

前南韓花式滑冰女王金妍兒壓軸出場。(圖/美聯社)

前南韓花式滑冰女王金妍兒壓軸出場，點燃聖火，平昌冬奧正式展開。(圖/美聯社)