弱勢孩童單車環台完騎 中市府頒發證書勉勵

2018年02月10日 18:41 中時 陳世宗

社會局副局長陳坤皇頒發完騎證書等，給參與活動的64名孩子及服務志工，肯定他們的努力。（陳世宗翻攝）

「閃耀凡星—追夢心旅程，敢夢新奇蹟」單車公益巡迴活動，10天前從市政大樓啟航後，沿途經過嘉義、台南、高雄、花蓮、台北、新竹巡迴表演，10日下午返回台中，由副市長林依瑩迎接；社會局副局長陳坤皇頒發完騎證書等給參與活動的64名孩子及服務志工，肯定他們的努力。

社會局指出，「閃耀凡星—追夢心旅程，敢夢新奇蹟」單車公益巡迴活動，由20名接受熱愛生命文教基金會關懷輔導的弱勢孩童，展開為期10天環台之旅；旅程中在嘉義、台南、高雄、台北、新竹等7個縣市進行定點公益巡迴表演，透過樂器演奏與繪畫，讓孩子展現自我參與社會。

社會局10日結合熱愛生命文教基金會共同舉辦台中成果發表會！林依瑩表示，很開心孩子們在這10天活動中平安歸來，過去這幾天寒流來襲加上路途遙遠，一定面臨許多挑戰，相信熬過了這一關，未來遇到困難時，想到環島的日子，就能堅持下去。

熱愛生命文教基金會執行長方嘉綺說，環島旅行對一般家庭小孩而言相當輕而易舉，但對於身體及家庭狀況特殊者來說，卻是不易實現的夢想。

早產而導致雙腿無法行走自如的小菁，得知這項活動後，提起勇氣參加，希望能在遠地旅遊，把漂亮的風景拍照記錄下來與阿嬤分享。她在熱愛生命文教基金會的協助下，實踐埋藏內心已久的夢想。

曾獲得2017年第三屆大台中少年英雄獎肯定的孝德楷模王忻哲與邱聖翔，也一同參加這趟敢夢車隊的行列。王忻哲就讀台中家商二年級夜間部，除忙於學業，也努力照顧生病爺爺的生活起居，小小年紀扛起維持家計的重擔，透過這趟環島公益活動，挺身協助更多需要幫助的人。

(中時)