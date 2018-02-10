台南市警局辦3對3籃球賽 反毒宣導貼近青少年

台南市警局將反毒宣導融合春風盃3對3籃球賽，讓宣導更貼近青少年。（台南市警局少年隊提供）

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第8屆春風盃少年3對3籃球賽暨校園反毒宣導活動，10日由台南市警局黃宗仁主持開球。（台南市警局少年隊提供）

由台南市政府警察局主辦的第8屆春風盃少年3對3籃球賽暨校園反毒宣導，10日在育德工業家事職業學校舉行，共計207隊、621人爭奪總冠軍的寶座，賽事由市警局長黃宗仁開球，他也親自組成「打毒隊」和新榮高中的反毒隊，進行友誼PK賽。

有鑑於毒品吸食者近年來有年輕化的趨勢，為防止毒品滲透校園，台南市警局積極打毒反毒並發揮創意，讓宣導活動貼近青少年，希望提升反毒宣導成效。市警局長黃宗仁也認為，要將毒品趕出校園不能單靠警察，更需結合學校之力量共同努力。

第8屆春風盃少年3對3籃球賽暨校園反毒宣導活動今年前進校園舉辦，由台南各分局國、高中男女組預賽勝出的前4強隊伍，合計207隊、621人，爭取總冠軍的榮耀。最後歷經一整天的賽事，今年高男組冠軍《哈囉你好嗎》、高女組則是《筱雯是豬》；國男組為《安南小帥哥》、國女組則是《TRL東原》奪下。

比賽過程中，黃宗仁也親自下場帶領「打毒隊」與新榮高中青少年組成的「反毒隊」，進行3對3友誼PK賽，現場觀眾的加油歡呼聲此起彼落，相當熱鬧。

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(中時)

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