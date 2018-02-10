觀光漁船有商機 將軍漁港第8艘娛樂漁船啟航

2018年02月10日 19:05 中時 萬于甄

將軍漁港第8艘娛樂漁船10日舉辦傳統的「滿載進水」儀式，由船家拋撒象徵魚餌的麻糬、炸棗，吸引許多民眾撿麻糬沾喜氣，也祈求未來船隻漁獲滿滿。（萬于甄攝）

將軍漁港第8艘娛樂漁船「百樂得66號」船主徐雅信（右三），原為日本料理店的大廚，但因愛吃魚也愛釣魚，3年前開始經營娛樂漁船的事業。（萬于甄攝）

今年40歲，曾是日本料理店大廚的徐雅信，除了愛吃魚也喜歡釣魚，3年前轉行當漁民，看準台灣近年來娛樂漁船的海釣商機，購入第2艘娛樂漁船，造價2800萬，10日在將軍漁港盛大舉行傳統「滿載進水」啟航儀式，祈求豐收、漁獲滿載，也是將軍漁港首次船隻舉辦進水儀式。

近年來不少漁民除了出海捕撈漁獲外，也致力開拓另一條海路商機，其中娛樂漁船就像是漁民的副業，平時可捕魚外，也能搭載釣客、觀光客出海海釣，提供海上休閒的新選擇。徐雅信指出，現在年輕釣客有增加的趨勢，觀光海釣一年平均約有1萬人次的消費人口。

徐雅信也說，傳統漁港轉型發展觀光漁業，可連帶促進漁業永續，對海洋生態來說，海釣的破壞性相較拖網漁船來的小。他已添購第2艘娛樂漁船，10日在將軍漁港舉行「滿載進水」儀式，重頭戲拋撒麻糬吸引許多民眾參與，也象徵未來祈福豐收、漁獲滿載。

台南市漁港及近海管理所所長周瓈朝表示，為因應海洋漁業產業環境保護，市府積極推動觀光漁港的發展，也提倡開拓漁民的副業，10日將軍漁港再加入一艘娛樂漁船生力軍，長20尺寬18尺，重約50頓，一次可載45位民眾出海觀光賞景、海釣。

台南將軍漁港近年從傳統漁撈漁港，逐步轉型邁向發展休閒觀光漁業，像是觀光客輪、遊艇及娛樂漁船等，將軍漁港內目前有詠傑及興蘭2家海運業者3艘客輪，載客來往台南將軍及澎湖東吉島，遊艇則有10艘，而娛樂漁船也有8艘設籍在將軍漁港。

(中時)