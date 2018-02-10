台西綠能專區已百餘地主簽下同意書

2018年02月10日 19:50 中時 許素惠

雲林縣府10日在台西國中開台西綠能專區設置說明會，地主對於綠能區設立後，每公頃每年會增加約2.4萬元地價稅有疑慮。（許素惠攝）

雲林縣府10日在台西國中開台西綠能專區設置說明會，地主出席踴躍。（許素惠攝）

雲林縣台西工業區1991年編定後歷經多次招商失敗，荒廢迄今，縣府計畫開發為綠能專區，供再生能源發電使用，10日舉辦說明會，有百餘地主簽下開發同意書，但也關切未來得增繳地價稅問題，縣府表示會協助請業者吸收或減徵等。

說明會在台西國中舉行，副縣長丁彥哲主持，經濟部工業局長呂正華、漁業署副署長林國平等官員，也來關心該區未來發展，開發業者、地主及民眾參與踴躍。

丁彥哲表示，設為綠能專區不必解編工業區，是很好的改變機會，地主出租土地供業者種電，每公頃每年可收取約40萬元租金，收益不錯。

呂正華指出，雲縣府非常積極推動台西綠能專區及前瞻計畫建設，並已獲第一期補助經費約19億，地方自籌30%、餘由中央補助，該局將配合爭取更大支持，期以綠能發展的國家政策來降低地方自籌比例。

現場並有許多地主簽下同意書，同意變更土地開發，地主也擔心目前免地價稅，但未來成為綠能區後，每公頃每年得多繳約2萬4000元的地價稅，增加他們的負擔。

縣建設處長蘇孔志說，縣府會盡量遊說開發業者吸收，或者與稅捐單位商討，是否有減徵的依據辦法。

蘇孔志表示，台西工業區約1176公頃，共有920地主，已有100多地主簽署同意書，預計總開發金額62億元，總投資金額450億元，全區開發完成後，預估可建置太陽光電裝置總容量達800MW，2025年國家綠電貢獻度達3.4％，成為亞洲最大的太陽光電廠。

(中時)