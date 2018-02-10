【恭喜】文汶穿絕美婚紗露渾圓雪乳 今晚嫁吳皓昇

2018年02月10日 18:58 中時 洪秀瑛

文汶戴著近1克拉的雙子星造型的結婚鑽戒，價值6位數。（洪秀瑛攝）

吳皓昇和文汶甜蜜擁吻。（洪秀瑛攝）

吳皓昇和文汶「愛的結晶」是保養品牌「猴爺」。（洪秀瑛攝）

吳皓昇和文汶笑得開心。（洪秀瑛攝）

蘇晏霈（左起）、羅巧倫、夏宇禾當伴娘，江俊翰（右起）、陳謙文、王燦當伴郎。（洪秀瑛攝）

吳皓昇丶文汶今晚舉行婚禮，新郎為何嘆氣呢？來看看

文汶和吳皓昇愛情長跑9年，今晚在台北君品酒店舉辦婚禮，席開32桌，賓客400多位。吳皓昇笑稱每天醒來想的都是已經在送客的畫面，壓力很大，問他為婚禮籌備3個多月的心得？他長嘆一口氣說「早知道公證就好了」，心疼老婆文汶為了這場婚禮瘦了5公斤，他自己也瘦3公斤。

兩人去年已經先到歐洲度蜜月，今晚先辦婚禮，之後再找時間登記，吳皓昇已44歲，文汶36歲，小倆口被問做人計畫？吳皓昇轉頭看老婆，文汶說希望生1個，想生男生可以傳宗接代，當場被大夥笑說好像民視八點檔《春花望露》劇情。

婚禮現場佈置展現文汶的創意及用心，連婚本、謝卡等小物的擺放位置都親自安排，最引人注意的是，文汶一手創立的保養品品牌「猴爺」，也推出logo吉祥娃娃，首次亮相就吸引眾人目光，文汶跟吳皓昇表示為了這隻「猴爺」，可說是奔到南台灣高雄訂做，就為了給賓客驚喜。

女神伴娘團由以前同劇演員蘇晏霈、夏宇禾、羅巧倫擔任，伴郎是吳皓昇的拜把兄弟王燦、江俊翰、陳謙文擔綱，平時很照顧他們的梁佑南擔任兩人的媒人，兩人在伴郎伴娘的迎接下出場，吸引不少鎂光燈。

文汶說，這次艾葳婚紗特別為她訂做4套禮服，第一套白紗從胸前開岔到肚臍還要跳舞，讓老公吳皓昇頻頻打槍說不妥不妥，就怕愛妻走光。文汶第一套白紗是艾葳婚紗精品設計師純手工縫製，仙杜瑞拉公主晶鑽設計，裙擺200多公分長度設計重量達3公斤，V領美背至腰，走華麗典雅風，法國緞加法國蕾絲進口布訂製，採用宮廷風格裁剪，搭配七分袖鏤空設計，再點綴雅緻珍珠手工，美到令人目不轉睛。

今晚不少圈內藝人好友都到場祝賀，包括陸一龍、楊貴媚、葉歡、梁修身、葉全真、陳昭榮、柯叔元、游安順、徐亨、梁佑南、方馨、李興文、高欣欣、王燦、江俊翰、Gino、白家綺、王中皇、王建復、成潤、黃瑄、傅子純、蘇晏霈、李珞晴、紅毛、樓心潼、夏宇禾、張家瑋、錢君仲、阿竿、胡鴻達、林則希、羅巧倫等人都盛裝出席。

(中時)