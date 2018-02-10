UBA》差點要在學校圍爐 中州逆轉勝8強門票到手

2018年02月10日 19:07 中時電子報 林宋以情 ／台北報導 ／台北報導

陳孝禹19分、5籃板。(大專體總提供)

「我跟他們說，如果沒有進8強，全隊在學校圍爐。」中州科大教練許智超說。教頭撂狠話，球員繃緊神經，10日第4節80比75逆轉勝屏東大學，球員開心說，「終於可以訂火車票。」

被視為奪冠熱門中州科大，第3階段開打前夕陣中塞內加爾203公分中鋒班霸（Sarr Cheikh Ahmadou Bamba）車禍，讓中州戰力大受影響。班霸直到第4階段才歸隊，不過10日仍贏得驚險，前3節中州一度落後達13分。

決勝節中州吹起反攻號角，班霸中距離命中率隊追到僅1分差，陳孝禹、楊育栓三分球連發，助中州一口氣超前屏東，倒數兩分鐘中州打出9比3攻勢撂下勝果，8強門票到手，球員也不用除夕在學校圍爐。

「我沒有開玩笑，都跟我爸說好了，沒晉級除夕就在學校圍爐。」許智超說，「他們都在問我什麼時候能訂回鄉火車票，我說『我才要問你們。』真的要使出殺手鐧才可以。」

雖然對內容不滿，許智超仍肯定繳15分、3籃板的替補中鋒連智啟，「先發沒在狀況內，他替補表現像樣。球員也沒有放棄，上半場則是太急導致失誤過多。」

中州班霸19分、16籃板最佳，陳孝禹19分、5籃板，楊育栓也有18分，屏東劉衍謙21分、10籃板。

(中時電子報)