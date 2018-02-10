足協先改選再修章程 預計3月17日改選

2018年02月10日 19:13 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

中華足協10日召開第11屆第6次會員大會，對於原本先修章程或先改選的爭議，由於國際足總（FIFA）已於1月30日正式來函，要求足協按原章程先改選再修章程，相關爭議已解，會員大會也敲定3月17日進行足協理事長改選。

對於改選日期，原本足協理事長林湧成擔心時程太趕，建議3月24日，不過與會的體育署競技組科長周德倫表示，按國體法規定須於3月20日前完成改選，最後會員才做出決議，希望3月17日就能完成改選。

國際足總於1月30日正式去函中華足協，要求足協先按原章程改選，再修訂章程。（李弘斌翻攝）

這次會員大會由於涉及理事長改選，兩方人馬都磨刀霍霍，會議發言相當激烈。不過因為先改選或先修章程的爭議已無，僅針對是否通過足協107年度收支預算表進行一次表決，結果贊成票24張、不贊成票23張、廢票2張，贊成票多1張但也未過半，顯示雙方人馬的競爭相當激烈，3月17日才會正式對決。

此外，本次會員大會共有49席代表，以新北市足委會主委身分出席的新北市議會副議長陳文治，與部分團體代表也質疑青少年委員會（2席）、金門縣足委會代表（1席）的資格不符，也替未來改選對決種下變數。

足協改選按照人民團體選舉罷免辦法，人民團體理事、監事及會員代表之選舉或罷免，應由理事會在召開會議15日前，審定會員（會員代表）之資格，造具名冊，報請主管機關備查。

(中時電子報)