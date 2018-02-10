雲翠大樓擠壓成三明治 救難人員：簡直就是「陷阱」

2018年02月10日 19:22 中時電子報 張國欽

雲門翠堤天花板與地板擠壓在一起，救援工作困難重重。(中時資料照)

困在雲翠大樓的一家5口陸客，今11點40分左右抬出一具男性遺體，初步確認為12歲的孫子，身旁第2具女性遺體下午3點多運出，第3具男性遺體也已尋獲運出，目前還在搜尋另2具遺體。當今天尋獲第1具遺時， 人在現場的台北市救難隊員鐘金龍形容，樓層的地板與天花板黏在一起，「雲翠簡直像個陷阱」。

鐘金龍說：「這座大樓呈現半傾斜，結構非常不穩，可說是我18年搜救生涯，遇過最危險的救難現場。」

鐘金龍18年來曾在921東星大樓、台南維冠大樓進行搜救，2003年他更遠赴伊朗巴姆，搶救因地震受困的民眾，今天上午尋獲第1位罹難陸客，他人也在現場，親眼目睹罹難者當時被床包夾、下半身都是水泥碎石，3樓的天花板與1、2樓的樓地板，全部擠壓在一起。

《蘋果日報》報導，鐘金龍說，罹難者當時被這些重壓下來的天花板壓住，他們看見彈簧床後，瞬著床沿四周把重壓的水泥樓板慢慢切開，看到罹難者在床上身體蜷縮著，他們檢測不出生命跡象後，不免有點失望。

鐘金龍表示，5名陸客住得201號房的位置，幾乎是整棟大樓傾倒的重力集合，讓現場搜救格外困難，裡面空間很小，障礙物必須要一個人傳一個人，然後一塊一塊慢慢運出去。

他形容，雲翠大樓的搜救環境就像個「陷阱」，因為救難人員見裡頭仍有路可走，便會一直往深處前進，不知不覺讓自己涉入更危險的環境，可是，雲翠大樓處於半傾斜狀態，結構十分不穩定，隨時都有崩塌可能，在裡面走路真的會暈，挖掘10分鐘就會很累。

(中時電子報)