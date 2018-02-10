台中車站春節交通疏導 警方提供小撇步

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台中火車站及客運轉運站每逢年節人車湧現，台中市第三警分局提供小撇步表示，自小客車接送旅客可善用火車站停車前30分鐘免費的便民措施，勿違規於復興路上下客，甚至違規迴轉或併排停車；行人進出火車站，可行走復興路四段149巷標線型人行道。

警方表示，台中火車站及客運轉運站平時交通極度繁忙，預計2月14日的小年夜當天中午12時至15日除夕日間、17日初二日間及19日初四、20日初五的午後等尖峰時段，交通流量將大幅度增加。經分局長陳仕諺率隊現地會勘後，邀集相關單位研商，提供春節疏運小撇步。

警方表示，接送旅客臨時上下車輛均應駛入復興路四段161巷地下停車場，可善加利用停車前30分鐘免費便民措施，切勿貪圖方便違規於復興路上下客，甚至違規迴轉或併排停車，以免造成復興路車流阻滯。

汽機車部分，自復興路三段往四段往東的車輛，可於立德街右轉後左轉和平街，至大智路左轉後，直行大智路後左轉復興路；自復興路四段往西的車輛，可右轉161巷進出地下停車場，但不可於巷內違規臨時停車，該路段自2月1日起已列為重點取締及拖吊路段。

行人進出火車站，可行走於復興路四段149巷標線型人行道，避免走入復興路四段161巷車行動線。旅客搭乘計程車，可到地下停車場或復興路搭乘。

警方表示，台中轉運站因春節連續假期加班車輛發車量將大增，建國路因路幅不足，出站車輛可能造成回堵，為避免造成嚴重塞車，已協調各家客運實施進站分流。

此外，警方將配合交通局實施拖吊及違規逕行舉發，呼籲勿違規臨時停車或併排停車，可利用緊鄰轉運站的汽機車收費停車場。

(中時)

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