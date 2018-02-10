陸客一家5口遇難花蓮大地震　先前墾丁入宿身影曝光

丁文昌一家5口5日從墾丁一家旅店辦理退房離開。（謝佳潾翻攝）

友善列印
中時
丁文昌一家5口5日從墾丁一家旅店辦理退房離開。（謝佳潾翻攝）

終究還是躲不過！花蓮大地震傷亡慘重，來台自由行入住漂亮生活旅店的陸客丁文昌一家3代5口也不幸遇難，他們5日在從墾丁前往花蓮的南迴公路上遇車禍躲過一劫，但卻躲不過6日的奪命強震，其實當天是要投宿七星潭民宿，但臨時因故改下榻點，不料卻命喪他鄉。

76歲丁文昌與75歲妻子何鳳華和40歲女兒丁守慧、39歲女婿楊捷、12孫子楊浩然，一家3代5口日前來台自由行，4日中午入住墾丁一家旅店，隔天中午即退房，隨後搭上小巴士開上南迴公路往花蓮方向前進，繼續這段家族之旅，不料，還沒開進台東就遇上車禍。
76歲丁文昌與75歲妻子何鳳華和40歲女兒丁守慧、39歲女婿楊捷、12孫子楊浩然，一家3代5口日前來台自由行，4日中午入住墾丁一家旅店，隔天中午即退房，隨後搭上小巴士開上南迴公路往花蓮方向前進，繼續這段家族之旅，不料，還沒開進台東就遇上車禍。

76歲丁文昌與75歲妻子何鳳華和40歲女兒丁守慧、39歲女婿楊捷、12孫子楊浩然，一家3代5口日前來台自由行，4日中午入住墾丁一家旅店，隔天中午即退房，隨後搭上小巴士開上南迴公路往花蓮方向前進，繼續這段家族之旅，不料，還沒開進台東就遇上車禍。

枋寮警分局指出，5日中午12點20分，獲報南迴公路因施工車輛回堵，載有丁家5口的小巴士不慎追撞前方大貨車，幸該起車禍並沒有造成任何人員傷亡，但5人的行程因而耽擱近1小時，他們等到下午1點多才等到租車公司另派來的車子，一行人再浩浩蕩蕩地前往花蓮。

丁家5口到花蓮後，原要投宿七星潭民宿，但後來因故改成下榻漂亮生活旅店，不料，卻因而命喪他鄉，目前搜救人員還在全力搜索受困失聯的他們，當中已被救出的楊浩然確定無生命跡象。

丁家人在台的最後身影，9日在墾丁曝光了。曾經接待他們的墾丁旅店老闆，在9日看新聞時驚訝不已，想不到4天前才見過面的客人，再次接觸時竟是在花蓮大地震的失聯名單裡，他感慨地說，其實與他們一家5口並沒有多交談，所以印象並不深刻，只能為他們祈福。

據旅店大廳監視器畫面可以看到，4日中午主要是由丁守慧在櫃檯辦理入房登記，而5日中午則是由女婿楊捷完成退房手續，接著提著行李走出大門，而坐在一旁等候的妻小、岳父岳母陸續起身隨他走出門口，搭上在外等候的小巴士。

(中時)

雲翠大樓擠壓成三明治 救難人員… 雲翠失聯4大1小陸客家屬 慟抵台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。