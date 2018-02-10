陸客一家5口遇難花蓮大地震　先前墾丁入宿身影曝光

2018年02月10日 19:38 中時 謝佳潾

丁文昌一家5口5日從墾丁一家旅店辦理退房離開。（謝佳潾翻攝）

終究還是躲不過！花蓮大地震傷亡慘重，來台自由行入住漂亮生活旅店的陸客丁文昌一家3代5口也不幸遇難，他們5日在從墾丁前往花蓮的南迴公路上遇車禍躲過一劫，但卻躲不過6日的奪命強震，其實當天是要投宿七星潭民宿，但臨時因故改下榻點，不料卻命喪他鄉。

76歲丁文昌與75歲妻子何鳳華和40歲女兒丁守慧、39歲女婿楊捷、12孫子楊浩然，一家3代5口日前來台自由行，4日中午入住墾丁一家旅店，隔天中午即退房，隨後搭上小巴士開上南迴公路往花蓮方向前進，繼續這段家族之旅，不料，還沒開進台東就遇上車禍。

76歲丁文昌與75歲妻子何鳳華和40歲女兒丁守慧、39歲女婿楊捷、12孫子楊浩然，一家3代5口日前來台自由行，4日中午入住墾丁一家旅店，隔天中午即退房，隨後搭上小巴士開上南迴公路往花蓮方向前進，繼續這段家族之旅，不料，還沒開進台東就遇上車禍。

76歲丁文昌與75歲妻子何鳳華和40歲女兒丁守慧、39歲女婿楊捷、12孫子楊浩然，一家3代5口日前來台自由行，4日中午入住墾丁一家旅店，隔天中午即退房，隨後搭上小巴士開上南迴公路往花蓮方向前進，繼續這段家族之旅，不料，還沒開進台東就遇上車禍。

枋寮警分局指出，5日中午12點20分，獲報南迴公路因施工車輛回堵，載有丁家5口的小巴士不慎追撞前方大貨車，幸該起車禍並沒有造成任何人員傷亡，但5人的行程因而耽擱近1小時，他們等到下午1點多才等到租車公司另派來的車子，一行人再浩浩蕩蕩地前往花蓮。

丁家5口到花蓮後，原要投宿七星潭民宿，但後來因故改成下榻漂亮生活旅店，不料，卻因而命喪他鄉，目前搜救人員還在全力搜索受困失聯的他們，當中已被救出的楊浩然確定無生命跡象。

丁家人在台的最後身影，9日在墾丁曝光了。曾經接待他們的墾丁旅店老闆，在9日看新聞時驚訝不已，想不到4天前才見過面的客人，再次接觸時竟是在花蓮大地震的失聯名單裡，他感慨地說，其實與他們一家5口並沒有多交談，所以印象並不深刻，只能為他們祈福。

據旅店大廳監視器畫面可以看到，4日中午主要是由丁守慧在櫃檯辦理入房登記，而5日中午則是由女婿楊捷完成退房手續，接著提著行李走出大門，而坐在一旁等候的妻小、岳父岳母陸續起身隨他走出門口，搭上在外等候的小巴士。

(中時)