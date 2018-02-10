吳皓昇迎娶「小三」爆愛妻把薑母鴨煮成「骨灰鴨」

文汶和吳皓昇長跑多年修成正果。（洪秀瑛攝）

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文汶的絕美婚紗宛若天仙。（洪秀瑛攝）
文汶和吳皓昇甜蜜親吻。（洪秀瑛攝）

文汶和吳皓昇愛情長跑9年，今晚在台北君品酒店舉辦婚禮，席開32桌，賓客400多位。吳皓昇笑稱每天醒來想的都是已經在送客的畫面，壓力很大，問他為婚禮籌備3個多月的心得？他長嘆一口氣說「早知道公證就好了」，心疼老婆文汶為了這場婚禮瘦了5公斤，他自己也瘦3公斤。

籌備婚禮過程是否有拌嘴？吳皓昇說，兩人從養狗、婚禮流程、音樂安排、賓客名單喬位子都可以吵，因為場地受限，只能容納32桌，不加長輩，兩人的朋友加起來已經爆桌，所以文汶會問他「為什麼要請這個朋友」？，因為他多邀一個，她的朋友就得少邀一個。所以有些親友沒請到？他說，文汶是南投人，所以5月份她會在南投辦歸寧宴，預計請85桌。

15日就是農曆年，文汶是否會洗手做羹湯？吳皓昇爆料，有次他人在外頭，交代文汶冰箱裡有薑母鴨可以拿出來熱著吃，他一到家打開門，竟有濃煙竄出，原來文汶居然把薑母鴨煮成「骨灰鴨」，整個鍋子全燒焦，搞得警鈴大叫，「所以做飯的事還是我來好了」；吳皓昇還得意說，和文汶交往這麼多年，從沒讓她洗過衣服，到現在她還不知道洗衣機怎麼用。

兩人去年已經先到歐洲度蜜月，今晚先辦婚禮，之後再找時間登記，吳皓昇已44歲，文汶36歲，小倆口被問做人計畫？吳皓昇轉頭看老婆，文汶說希望生1個，想生男生可以傳宗接代，當場被大夥笑說好像民視八點檔《春花望露》劇情。有趣的是，文汶在《春花望露》裡演的是吳皓昇的小三，真實生活中，兩人長跑多年修成正果。

(中時)

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