角頭有溫情 鄭人碩願與花蓮鄉親一起渡元宵

唐振剛（左起）、張再興、黃尚禾、鄭人碩繪製「角頭款」燈籠。（台北市觀傳局提供）

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黃尚禾（左起）、鄭人碩、王宣、吳震亞、張再興、唐振剛在迪化街年貨大街發紅包。（理大國際多媒體提供）
鄭人碩在迪化街發送《角頭2》限定版1元紅包。（理大國際多媒體提供）
古斌憶起香港辦年貨的畫面，今年計畫回家過年。（理大國際多媒體提供）
JV在年貨大街發送紅包，被粉絲認出卻錯以為是〈癡情玫瑰花〉主唱。（理大國際多媒體提供）

鄭人碩、黃尚禾、唐振剛、張再興10日現身西門町，賀歲夯片《角頭2》裡北館的4位猛將化身文青，現場畫起燈籠，並與燈節藝術統籌阿福與設計團隊「藝青會」一同替2018臺北燈節揭幕，一同揭開全臺灣首見混搭風格的藝閣花車，與西門潮流塗鴉刺青的街頭藝術結合，為今年燈節增添新風貌。

日前地牛翻身，花蓮大地震讓花蓮鄉親徹夜難眠，鄭人碩回想地震瞬間，他一把抱起兒子，另一隻手馬上播電話給花蓮的親友們，希望今年有機會能跟花蓮鄉親一起吃湯圓暖心；張再興則直接飛奔花蓮災區，與大體修復師的朋友們一起到災難現場支援，雖然他不會修復工作，但自願當助手，呼籲：「目前還有1個小男孩跟一對香港夫婦的大體無人認養。」

結束燈節揭幕活動後，鄭人碩、黃尚禾、唐振剛、張再興、古斌、JV以及王宣橫掃年貨大街，合力發送「顏正國親題」紅包，電影團隊提前一周在台北年貨大街跟「角迷」拜早年，現場除了周邊商品大放送，演員們還大方與民眾近距離接觸，成為迪化街超夯「角頭尪」。

掃街過程中鄭人碩大方和粉絲抱抱，還遭男粉絲摸屁股，古斌則直接請商家幫忙吆喝，現場氣氛熱絡，惟張再興和JV心情小鬱悶，張被當成工作人員，一路被粉絲要周邊，而JV更無奈，有人直接貼上來跟他說：「你是UNDER LOVER的成員嘛，唱〈癡情玫瑰花〉很好聽。」

(中時)

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