台南月津港燈節點燈　賞花賞月也賞燈

2018年02月10日 20:16 中時 萬于甄

2018台南鹽水月津港燈節10日由台南代理市長李孟諺，主持啟燈儀式，宣告燈節開跑。（萬于甄攝）

鹽水月津港燈節雖是晚上才開幕，但下午已有不少民眾先前往周邊賞花，人潮滿滿。（萬于甄攝）

2018台南月津港燈節10日晚上7點，由代理市長李孟諺主持啟燈儀式，邀請全台遊客前來賞燈；月津港燈節今年以「相約」為策展主題，更與日本京都《東山花燈路》燈節雙向交流，以燈會友，呈現雙方不同的文化特色。

今年鹽水月津港燈節燈區為歷年來最大的一次，燈區延伸至水秀橋水域，布展範圍擴大達10公頃，48組國內外藝術家及大專院校學生作品，倒影在月津港水面，相當壯觀美麗，搭配信義路兩邊約2.5公頃的花海，讓民眾賞花賞月也賞燈，直呼「美極了！」。

其中，日本京都造形藝術大學師生創作的《候鳥：文化之橋》、《枯山水》和《文化之塔-八》作品，著實讓民眾相當驚豔，《候鳥：文化之橋》採用木材、紙質和燈具製作，展翅的候鳥，不僅象徵起飛，也彷彿是要降落歸巢。

因應時下光雕投影技術興起，今年月津港燈節邀請澳洲投影技術指標團隊TDC，在水秀橋周邊燈區，規畫水面光雕投影節目，藉此吸引賞燈人潮，2018台南月津港燈節10日起至3月4日為止，為期23天。

代理市長李孟諺表示，台南月津港燈節為全台最浪漫、國際化、藝術化的燈節，有別其他以生肖為主題的傳統燈節，歡迎全台民眾過年時一同到鹽水走春賞燈節。

月津港燈節邁入第7年，逐漸打響名氣，6年來累積超過173萬人次參觀，今年以「藝術、環保、在地」為主軸，邀請國內外藝術家及團隊、學生等現地創作，利用月津港的湖面、水岸景致，襯托一座座藝術燈景，即使天氣再寒冷，點燈首日仍有大批民眾提早湧入月津港賞燈。

(中時)