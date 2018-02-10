「吾居吾宿」違規加蓋檢舉無效!？ 花蓮縣政府澄清：已送檢方法辦

2018年02月10日 20:18 中時 陳俊雄

在花蓮大地震中成為危樓的「吾居吾宿」大樓，傳出住戶指控頂樓違規加蓋3層樓，成為樓倒主因，對此花蓮縣政府表示，接獲陳情後三次紅單舉發，並已在2017年7月19日將全案移送花蓮地檢署偵辦，檢方也已在8月15日開庭；震災後開會決議，由縣府、花檢委託台灣省土木技師公會鑑定，費用由縣府全額支付。

「吾居吾宿」住戶張淑珍日前巧遇花蓮縣長傅崐萁勘災，立刻趨前陳情，直指建商草菅人命，5樓半建築居然加蓋多出50％，結果地震一來房子就塌；大樓管委會總幹事林益盛也公開指責向縣府檢舉多次，卻石沉大海。

針對住戶質疑縣府毫無作為，花蓮縣政府也發出新聞稿澄清，2016年12月16日縣府接獲檢舉指稱，戶籍地址位在台北市文山區的鄭姓女子，在國盛六街「吾居吾宿」大樓六樓頂，興建突出三層均3.5公尺高，總面積達395.25平方公尺的鋼筋混凝土違章建築後，即對鄭女發出違建查報單，並先後在2016年12月22日及2017年2月18日、6月26日，三度對鄭女發出勒令停工書。

由於鄭女無視禁令擅自復工，花蓮縣政府亦於去年6月間將全案移往花蓮地檢署偵辦，花檢也在8月15日召開偵查庭。

花蓮縣政府表示，縣府曾姓、黃姓員工當時均以「證人」身分出庭作證，目前全案仍在偵辦中，縣府處理這宗將瞭望台擅自變更為住宅的違建案，並非任由全案石沉大海、毫無作為。

花蓮大地震發生後，縣府也在8日上午邀集花蓮地檢署檢察長黃和村、主任檢察官王怡仁及檢察官楊展庚、郭喻芳及花蓮縣政府政風處長廖錦旌、副處長盧韋宏等人開會討論，會後決議將由花檢與縣府共同委託台灣省土木技師鑑定「吾居吾宿」大樓，鑑定費用由縣府全額支付，另縣府也簽請刑事調查協定。

(中時)