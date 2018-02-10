分析》足協改選對決 3張爭議選票成關鍵

2018年02月10日 20:43 中時電子報 李弘斌 ／新聞分析 ／新聞分析

中華足協的改選爭議，在國際足總（FIFA）來函明確要求先改選、再修章程之後，選舉規則已確定不納入個人會員。至於團體會員選票的對決，3席爭議資格雖在10日參與投票，但日後審定會員代表資格，能否通過理事會與選務小組這關，將是3月17日足協理事長改選的關鍵。

足協會員大會10日炮聲隆隆，兩方人馬涇渭分明，力挺現任理事長林湧成的包括彰化縣代表張志東、台甲輔大航源總教練邱奕文等，反方則由高雄市足委會主委、現任立委劉世芳，新北市足委會主委、新北市議會副議長陳文治領銜，加上雖無投票權，但以副理事長身分與會的劉福財、龔元高，進行激烈攻防。

雙方人馬對決的首要議題，原本是先修章程還是先改選，攸關是否納入個人會員，卻因為FIFA定調而不再是爭議，最後實質進行表決的議案，僅有是否通過足協107年度收支預算表進行過1次表決。

以這次表決來看，贊成24票、不贊成23票、廢票2票，票數非常接近。儘管此案的贊成票與支持林湧成續任未必能畫上等號，卻相當具有參考性。

足協會員大會10日共49席代表出席，其實反方一開始就針對青少年委員會（2席）、金門縣（1席）的資格提出質疑，認為按照足協章程第11條申請入會手續「須由理事會向會員大會提出邀請是否允許申請入會」，這3席並未像去年會員大會的南投縣一樣，完成入會的相關程序。

這3票，當然是現任理事長林湧成的鐵票，但從這次改選較勁一路攻防過來，理事會多數代表並不支持林湧成。若按人民團體選舉罷免辦法，理事、監事及會員代表之選舉或罷免，應由理事會在召開會議15日前，審定會員（會員代表）之資格，這3席在3月17日的改選是否有效？勢必左右選舉勝負。

3席爭議資格中，又以金門縣不在章程所定14個縣市足委會之內，最引發質疑。林湧成表示，章程僅規定縣市足委會為會員，而金門縣為我國現有之行政區域，自然有權利成為會員。

反對的龔元高則強調，章程規定為14縣市，加入豈非變成15縣市？且金門素無足球活動，國內眾所皆知，金門縣足委會代表李文財還是現任花蓮高農教練，更印證這席只是理事長的投票部隊。

(中時電子報)