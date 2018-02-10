閃退《最強大腦》被酸輸不起 賭王兒憤怒澄清

2018年02月10日 20:34 中時電子報 蔡曉婷

何猷君閃退節目，被網友酸爆。（圖／取自娛樂圈小天才微博）

何猷君發聲澄清退賽原因。（圖／取自何猷君MarioHo微博）

澳門賭王何鴻燊四房之子何猷君是人生勝利組，不只有錢、有顏又很有頭腦，22歲的他更是麻省理工大學金融碩士班有史以來最年輕的學生，近日他受邀參加益智節目《最強大腦》，因成績出眾受矚目，未料昨(9日)播出的節目中，主持人突然宣布何猷君受傷退賽，引來不少酸言酸語，還有人諷刺他輸不起，讓何猷君稍早氣的在微博發文說明來龍去脈。

何猷君最近參加《最強大腦》一路過關斬將直通前30強，昨播出的節目中，「兩大顏值擔當」何猷君和劉星圖本應依照規則進行世紀對賽，未料在開始前，主持人突然宣布，何猷君在浴室洗澡摔倒受傷，故臨時退賽，只好請張夢南敗部復活跟劉星圖比賽，讓所有觀眾傻眼。

何猷君退賽消息曝光後，原因眾說紛紜，還有人暗諷何猷君並非靠實力晉級，酸爆說：「輸不起嗎？」、「他再不退賽就要暴露了」，虧他是落荒而逃，對此，何猷君稍早在微博開腔，先挑明：「我出來解釋，不是來回應那些質疑我的人，而是為了給過我支持和等待的朋友們一個交代」，懶理閒言閒語。

對於突然退賽，何猷君稱自己前一天全程參與彩排，也和劉星圖預演比了2局，但他當晚不慎受傷，雖腦震盪只要休息幾天就能恢復，然因他傷後對燈光敏感，只要目視到就會頭痛不已，才忍痛提出退賽，錄影當天一早導演、工作人員就知道此事，不清楚主持人為何前一刻才知情。

最後，何猷君強調很遺憾失去為國爭光的機會，網友回應：「粉轉黑...再見...」，他則坦然回：「謝謝你之前的支持」，有人為他打氣說：「相信你，你已經用實力證明了你自己，期待你更多的驚人表現，加油」、「追了那麼久最强大腦可不就是為了看你，還是要好好注意身體啊」，何猷君也親自回應：「謝謝你的關心！也謝謝你的理解！」

(中時電子報)