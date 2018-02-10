長海國際同濟會寒冬送暖 700弱勢圍爐

2018年02月10日 20:53 中時 葉德正

侯友宜感謝同濟會 左為長海會現任會長劉世修 右為北二區主席甄啟剛。（葉德正翻攝）

新北市長海國際同濟會連續5年在農曆年前，發動會員捐助金錢與實物，為弱勢家庭舉辦圍爐活動，10日晚間在板橋民生路莊敬公園旁，再度舉辦「寒冬送暖、關懷兒童」圍爐餐會，邀請新北市各社福中心服務的單親、隔代教養、身心障礙者以及弱勢民眾約700人圍爐，同時也提供每位參加者一個福袋，使弱勢民眾在春節前夕感受到滿滿的愛與關懷。

長海國際同濟會前會長朱耀輝是板橋知名餐廳「蔥油餅的故鄉」老闆，朱耀輝長期關心兒童，私下還認養家扶中心的3名孤兒，每人每月3千元，從國小認養直到現在就讀高中，朱耀輝低調現身在會場，來回巡視70桌，看各桌的菜和茶水是否足夠。

朱耀輝表示，非常高興圍爐餐會逐年擴大舉辦，現在幾乎成為同濟會北二區每年的盛事，不僅所有友會贊助費用，募集物資，所有會員並樂當一日志工，親自為弱勢家庭端菜上桌，發送福袋，還有一些慈善團體也共襄盛舉，讓受邀的弱勢民眾感受到關懷與溫馨。

新北市副市長侯友宜在社會局長張錦麗，和市議員周勝考同時也是長海同濟會前會長等人的陪同下，到場關心並頒發感謝狀給北二區主席甄啟剛和承辦的現任長海會長劉世修，以及所有贊助的友會。

侯友宜表示，感謝長海會在5年前播下這顆愛的種子，如今越來越茁壯，他每年都來參加，發現一年比一年盛大，不僅圍爐送福袋，還安排精彩的節目，甚至由會員親自上場表演歌舞，讓所有參加的家庭都感受到滿滿的愛與關懷。

(中時)