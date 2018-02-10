Aqours初訪台 萌甜樣嗨翻６千粉絲

2018年02月10日 20:45 時報周刊 溫博鈞

Aqours萌甜功力讓粉絲難以招架。（雅慕斯娛樂提供）

《Love Live! 學園偶像計畫》是以「大家一起實現的故事」為主軸，進行多元媒體經營的校園偶像企劃，系列作《Love Live! Sunshine!!》的校園偶像團體「Aqours」，首度舉辦亞洲巡迴公演最終場10日於台北舉行，吸引近6千名粉絲到場參加。

Aqours全員特地學了幾句中文及台語，一開場伊波杏樹就用中文和台語的「大家好」，向所有粉絲打招呼。伊波也用流暢的中文自我介紹：「初次見面大家好，我是飾演高海千歌的伊波杏樹」，高槻加奈子則大喊「謝謝」，同時還在台上抱住飾演津島善子的小林愛香，成員們可愛的萌甜模樣讓台下響起熱烈歡呼。

2月10日正好是松浦果南生日，成員們回應粉絲的要求，紛紛用自己飾演的角色向松浦祝賀生日快樂。不少粉絲表示因為認識了Aqour，進而認識情人及更多朋友，甚至到日本沼津參加祭典，Aqours全員也都覺得自己能夠讓大家擁有這樣的緣份，相當令人感動。

活動在演唱會達到最高潮，高槻加奈子表示：「這次的見面會的拍攝鏡頭有特別拉近一點，就是要讓所有粉絲看清楚每個人的舞台服都依據著動畫精心做出不同的設計。」接著一連演唱了多首歌曲，倒數第二首歌曲交由現場粉絲用手燈的顏色表決，結果午場選出的歌曲是〈太陽を追いかけろ！〉，最後演唱〈Landing action Yeah!!〉，成員們感動地向粉絲大喊：「我愛你們！」、「再見！」為公演畫下句點。

(時報周刊)