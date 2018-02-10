周湯豪背上老媽坐飛機？全因這個美麗誤會

2018年02月10日 20:44 中時 陳張眾

周湯豪背的這只MICHAEL KORS Billy後背包，名稱巧妙與老媽英文名字讀音相同，Billy皮革帆布拼接後背包4萬6100元。（MICHAEL KORS提供）

孫芸芸以一襲COACH X Keith Haring最新裙裝打造個性十足的機場時尚。（COACH提供）

COACH 皮革Logo拼接手袋，1萬6800元。（COACH提供）

男星周湯豪受美國品牌MICHAEL KORS之邀，前往紐約觀賞品牌2018秋冬大秀，並成為唯一受到官方邀請的亞洲男星。日前他與星媽比莉一同現身桃園機場，只見兩人分別穿上品牌印花針織衫及條紋洋裝，還搭配墨鏡、頭巾，展現輕鬆有型的機場時尚。

而周湯豪更搶先背上一只MICHAEL KORS春季新品Billy皮革帆布拼接後背包，除了皮革結構性十分吸睛外，與老媽英文同名的意外巧合，亦神妙安排出一場美麗的誤會。

同樣前往紐約參加時裝周的還有名媛孫芸芸，她受到COACH邀請，以品牌好友身分看秀。時尚品味廣受好評的她，現身機場時選穿一襲金屬色皮革短外套，搭配COACH X Keith Haring系列塗鴉印花裙，肩上背起代表性Signature C復古背包，態度滿分。

(中時)