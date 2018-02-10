SBL》明星白大逆轉！林郅為55分破紀錄摘MVP

明星紅雖然落敗，林郅為仍破紀錄攻下55分獲選MVP。(中華籃協提供)

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中時電子報
明星白前鋒簡浩故意把球藏在球衣內，不讓裁判找到。(中華籃協提供)

充滿灌籃與笑聲的SBL明星賽10日在桃園巨蛋舉行，明星白靠著戴維斯最後18.7秒的補籃，驚險以127比125逆轉擊敗明星紅，不過明星紅先發中鋒林郅為攻下明星賽史上最高的55分，仍然毫無懸念搶下今年明星賽MVP！

這是史上第2次SBL明星賽把MVP頒給輸隊，前次是第2季明星賽的「神奇老爸」羅興樑，林郅為則是改寫前金酒洋將B.戴維斯在第12季明星賽寫下的單場50分紀錄，「我最該感謝的人，還是願意給我機會打這麼久的韋哥。」

林郅為口中的韋哥，就是身兼台銀與明星紅總教練的韋陳明，因為上季還在台銀效力的林郅為，本季跳槽富邦，無緣待在韋陳明麾下打球，韋陳明不禁也開玩笑表示，「去年才請林郅為吃過一頓飯，他就跳槽走了。」

光在上半場，林郅為就拿31分，眼見很有機會破紀錄，明星紅隊友在中場休息時間都在起鬨，決定全力配合林郅為打破紀錄，「老實講，我打得有點累，甚至有點莫名其妙，怎麼大家都把球傳給我，對方也都沒守我。」

可是林郅為最後6秒的兩罰落空，卻讓明星紅錯失追平機會，林郅為說：「看來我需要明天請我的明星紅隊友吃雞排與喝飲料，下半季碰上1個就請1個。」一旁的韋陳明又忍不住開起玩笑，「記得明天先送台銀宿舍來！」

今年明星賽不僅看林郅為得分秀，明星白先發前鋒簡浩更是搶盡球迷焦點，不管他在場上或場外，都在故意挑釁裁判尺度，甚至3度裝成要衝上場內找裁判理論，多虧隊友配合演出，趕緊把他拉回板凳，頻頻引發全場笑聲。

「拜託！林郅為55分算什麼，裁判都在亂吹，還不給我們挑戰，」賽後繼續狂開玩笑的簡浩說，「幸好我的隊友當配角當的不錯，讓我這個主角演得很盡興。」明星白總教練麥班達也宣布，5萬獎金將全數捐給花蓮賑災之用。

(中時電子報)

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