2018年02月10日 21:06 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

無微不至的照顧與要求孩子一百分，這種父母像直升機般鎮日盤旋戒護，幫助孩子完成所有事物，簡直像孩子的專職助理，從課業到課餘體育活動都要插上一手。以短期成效來看，「直升機家長」的行為確實有助於孩子與同齡孩童競爭，卻可能不利於他們未來的身心發展。

愛我華大學教育學院助理教授蕊德（Kayla Reed）指出，有直升機家長盤旋戒護的孩童，在與他人競爭時，確實會有些許的優勢。這其實不難理解，有全職特助幫忙，要勝過只靠自己的孩童並不難。但當過度關心變為對孩子的干涉，長遠來看，他們長大後，競爭優勢會快速逝去，過去的優勢在未來有可能變成人生的絆腳石。

美國各機構，針對直升機家長進行研究，認為長期來看，直升機教養下的孩童，在長大成人後，主要會面臨以下五個問題。

身體健康問題

蕊德的研究指出，直升機父母管出來的孩童在成年後，容易有健康上的問題。因為，父母規劃他們的作息，例如幾點就寢、運動、該吃什麼食物。當他們失去父母的提醒後，反而無法自律地維持健康生活。與一般孩童相比，被過份呵護長大的人更不在意自己的身體狀況。

心理健康問題

1.自我中心唯我獨尊

由於家長過分的關愛，孩童誤認自己是世界的中心，成年後，還是會認為所有人都要繞著他打轉、處處為他打算。

亞里桑那大學進行的研究發現，媽寶型孩童成年後，傾向認同較自我的想法，像是：「我應該擁有最好的東西，因為我值得。」還有其他研究指出，這樣的價值觀容易促發失望和痛苦等情緒。

2.缺乏自我管理能力

因為課後的每分每秒都已經被家長精細安排，他們喪失學習自我規劃的機會，導致在未來無法訂定計畫達成目標。2014年由科羅拉多大學所進行的研究顯示，長大的「直升機孩童」缺乏動力和心理素質來追求目標。

「直升機家長」呵護多，阻礙孩子的身心發展(圖/康健雜誌)

3.不擅長控管情緒

直升機孩童在成長過程中，只要稍微生氣或難過，父母會立馬哄他們開心，這樣的狀況導致他們失去機會學習管理情緒。

在孩子上大學離開父母的保護傘後，情緒管理問題更為顯著。維吉尼亞州的瑪麗華盛頓大學針對美國大學生所做的研究指出，直升機孩童在大學時更容易受挫，而美國各大學諮商資料統計結果也應證，他們比別的學生容易感受課業壓力和焦慮感。

4.過於依賴藥物

田納西大學2011年針對美國大學生所做的研究顯示，直升機孩童在面對壓力、失望時，輕易就會選擇以藥物來解決痛苦。此外，他們較容易將止痛藥物作娛樂用途。究其原因，孩提階段受到家長過度的保護，使他們沒有機會學習面對挫折，漸漸養成不良習慣，在面對失敗時要獲得立即的補償。

家長要克制自己的關心。許多父母以爲，為自己孩子付出是天經地義，是出於好意，但事實是，過度的關愛阻礙了孩子們的成長，甚至降低他們的心理素質，當然，家長們也必須內心夠堅強，才能眼睜睜看著孩子們在你面前犯錯、失敗。

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(中時電子報)