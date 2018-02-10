UBA》王志群難得說重話 台師險勝輔大晉級8強

台師大黃宗翰拿下21分、8籃板。(大專體總提供)

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中時電子報
／台北報導

昨敗給健行科大，教頭王志群難得說重話，10日台師大將士用命，第3節演出逆轉，終場前林仕軒、張峻庭各兩罰一中，且張峻庭第2罰故意碰框不進，耗掉最後1.3秒，台師大74比72驚險擊敗輔大，搶下8強門票。

台師大昨敗給戰績龍頭健行18分，賽後好脾氣的教練王志群自爆昨日難得動氣，「昨天稍微說得比較重一點，今天他們不知哪來的體力，從頭拚到尾，贏球是他們努力的成果。」

半場結束台師大5分落後，輔大當家中鋒曾祥鈞更在開賽就兩度灌籃，仍舊在第3節打出28比20攻勢逆轉戰局。倒數兩分鐘，輔大曾祥鈞連拿4分，將比數咬至1分差，但簡家暐殺出3分打。

終場前9.3秒，賴廷恩一條鞭切入一度將比數扳平至72平手，台師罰球線上4罰2中，關鍵是搶下進攻籃板又讓輔大賠上犯規，才險中求勝。

輔大賴廷恩19分、6抄截、5籃板。(大專體總提供)

此役王志群的前達欣隊友不少人現身場邊助陣，王志群笑說，「有加油團、觀眾，對球員當然有差。明天對台科大還是要全力求勝。」

大三195公分中鋒黃宗翰，此役拿下21分、8籃板，王志群誇他「轉大人」，「之前容毅燊受傷，他就表示『交給我來』，也算個男人。」

黃宗翰笑說，「禁區就只剩我，教練也交代我，對到曾祥鈞他會投中距離，要貼上去防守。」

10日賽程結束，健行、國體、義守、高師、中州、台師、北市大7隊晉級8強，11日台藝大與輔大兩隊搶最後一張8強晉級門票。

(中時電子報)

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