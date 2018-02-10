郭彥甫怒PO文！喊完「天佑台灣」、湊了幾億 然後呢？

郭彥甫PO文向救難人員致敬，也點出台灣長久以來的問題。(取自郭彥甫臉書)

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中時電子報

花蓮2月6日發生大地震，各界紛紛伸出援手，熱心捐款捐物資，希望天佑台灣、天佑花蓮。不過男星郭彥甫今(10日)突然有感而發，在網上寫下這番話：「不知道有沒有人計算過平均多久我們就來一次『天佑台灣』？然後大家就忘了！湊了好幾億捐出來然後就沒了！說起來很諷刺但卻是很真切的問題！很多事我們不做不預防，老天就幫你做。」還不忘強調自己真的有點氣。

雙胞胎男團成員之一的郭彥甫，近來轉型當起畫家，他近日突然發文感嘆：「不知道有沒有人計算過平均多久我們就來一次『天佑台灣』？然後大家就忘了！湊了好幾億捐出來然後就沒了！」也心疼下禮拜就是農曆春節，還是有好多在災區現場的人無法休息、許多災民沒辦法回家。

這也讓郭彥甫不禁呼籲政府強硬起來，「唉⋯⋯強硬起來吧！或許會被罵一下子但可以保障一輩子！除了天佑的安慰更需要強硬的手段！」郭彥甫這番話也讓網友感同身受，紛紛留言「問題是等這件事過了，真的要都更了還不是抗議國人常常為了眼前的小利忘了真正的大害」、「沒辦法，台灣人太短視了，一方面政府管理單位怠惰不作為，加上關說嚴重，敷衍了事，一直到發生事情才正視，一方面受益者沒有長遠的眼光，只看到眼前的利益，又是示威又是抗議」。

(中時電子報)

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