天然尚好！台灣現代精油協會招財精油項鍊大方送

台灣現代精油協會特別製作300條象徵大吉大利的招財精油項鍊，免費大放送。（盧金足攝）

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金元寶造型的手工皂加入野橘精油，吉祥又可帶來滿室健康芳香氣味。（盧金足攝）

迎接喜氣洋洋的農曆春節，台灣現代精油協會與民眾分享天然精油，以象徵大吉大利的野橘精油，特別製作300條招財精油項鍊，免費大放送，寓意吉祥的橘科精油，具抗菌及激勵人心的效果，該協會也提醒，使用時需慎選具認證，且非人工合成的精油，帶來提振心情及帶來正能量。

台灣現代精油協會教育總監林玉晴指出，野橘精油作工繁複，採冷壓法從橘子皮中萃取的野橘精油，因為富含單帖烯，擁有激勵及淨化的特性，春節期間很多人出遊走春，搭乘交通工具南來北往，加上近來寒流來襲，野橘精油可用來增強免疫力。

「天然尚好！」林玉晴表示，如同許多柑橘類精油，野橘富含抗氧化物，可以幫助維持身體健康，為了環保愛地球，很多清潔用品也強調使用橘子精油的成份，做為天然清潔劑，避免造成環境汙染。

台灣現代精油協會進一步說明，擁有清新、香甜氣味的野橘精油薰香，可以淨化空氣，還可提振心情及能量，有的人將來自植物精油項鍊貼身攜帶，享受淡淡精油果香。

台灣現代精油協會表示，自2月12日至14日一連三天，每天下午2點免費送100條招財精油項鍊，現場打卡按讚每人限取一條，每日前20名還可參加免費製作招財金元寶手工皂課程。

「用金元寶洗澡，有如財氣上身！」金元寶造型的手工皂加入野橘精油，吉祥又可帶來滿室健康芳香氣味。活動詳情請搜尋「台灣現代精油協會」臉書。

(中時)

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