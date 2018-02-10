最新災情看板》花蓮地震 15死2失聯 276傷

救難人員今在雲門翠堤大樓找到3具來自北京陸客遺體，使得花蓮6強震死亡人數增至15人。（中央社）

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中時電子報

花蓮0206大地震「雲門翠堤」大樓傾倒繼續漏夜搜救，今尋獲困在雲門翠堤大樓201號房一家5口陸客其中3人，至今晚九時為止， 目前罹難15人，失聯2人，276人受傷，共收容安置731人。

救援人員今天上午11點40分左右，將雲門翠堤大樓201號房1名失聯者遺體送出，經過確認，為12歲小孫子楊浩然的遺體，下午發現的第2具女性遺體疑似是祖母，但還要由法醫確認，第3具為成年男子，目前都已經運出，送往殯儀館

一、死亡民眾 15人

1.自宅：林麗貞(女性、60歲)、

劉東騰(男性、66歲)。

2.雲門翠堤：

●戴世璋(男性、39歲)、

●楊麗蓉(陸籍女性、47歲)、

●李楊琦(陸籍女性、19歲)、

●余妃(陸籍女性、39歲)、

●韋嘉(陸籍女性，52歲)、

●江振昌(男性、64歲)、

●Melody(菲籍女性、27歲)、

●蘇煒禧(加籍男性、49歲)、

●蕭敏瑜(加籍女性、49歲)

●楊浩然（陸籍男性、12歲）

●確任中（陸籍女姓、？）

●確任中（陸籍男性、？）.

3.統帥：周志軒(男性、37歲)。

二、失聯人數：總計2人

雲門翠堤2人

三、受傷者273人：

1.慈濟醫院127人(其中1人於加護病房)。

2.門諾醫院83人。

3.國軍805醫院16人。

4.部立花蓮醫院40人。

5.鳳林榮民醫院2人。

6.玉里榮民醫院2人。

7.玉里慈濟醫院1人。

8.台東馬偕醫院1人(大陸)。

9.台中農民醫院1人。

收容所：806人

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