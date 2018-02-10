EXO化身王子 讚台粉「首屈一指」

2018年02月10日 21:43 時報周刊 溫博鈞

D.O.頂著平頭，格外性感顯眼。（盧禕祺攝）

EXO演出型態多元，設計精巧細膩。（盧禕祺攝）

韓夯團「EXO」10、11日在台北小巨蛋舉行巡迴演唱會「The EℓyXiOn」，成員9日即抵台準備，而粉絲們從機場接機起就展現激昂熱情，一直延伸到演唱會現場，尖叫聲響徹會場。

10日演唱會開場全員以王子般的白黑勁裝出現，立刻引來全場瘋狂歡呼，接連《The Eve》、《Forever》、《Ko Ko Bop》等多首勁歌熱舞後，Kai帶來一段長達近5分鐘且深富戲劇性的現代風格的獨舞，配上氣勢磅礡的配樂，一時讓現場注入濃厚藝術元素。接著風格急轉，場景轉換為酒吧，成員們身著帥氣西裝再次一一登場，每對台下一揮手即引來粉絲歡呼，演唱中D.O.還摸了一下自己的平頭，顯出不同感受的男人味。

成員們演唱時除了歌曲本身的舞步之外，不時加入演技，並時有雙人之間的互動，小動作設計精巧細膩，加上豐富的表情，猶如歌舞劇般的演出方式與一般演唱會的呈現極為特殊的氛圍。不僅歌舞，每位成員都有發揮獨自專長的片段，而D.O.在悠揚的獨唱最後突然用中文說了一聲「謝謝」，並露出靦腆的笑容，讓台下的粉絲們看得如痴如醉。

結束一長串表演後，一句中文的「好久不見」終於讓粉絲們聽見久候的問候聲，成員們紛紛用台語說「大家好」，表示真的很久沒來台灣了，因為現在韓國真的很冷，讓他們從機場就感受到了台灣的熱情，並用「首屈一指」形容粉絲們，希望粉絲親眼看他們的演出並為他們作見證。

(時報周刊)