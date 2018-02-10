李富城：都是下鄉 蔣經國、小英吃法大不同！

蔣經國、小英吃法大不同。（翻攝自李富城臉書）

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中時電子報

蔡英文總統和前總統蔣經國都不時下鄉嘗美食，氣象主播李富城在臉書表示都是總统，都是在下鄉，吃法大不同，以下是新聞所捕捉到的畫面。

2015年3月15日，蔡英文臉書PO出正在桃園市中壢區「楊記美食」吃麵照，寫著「後面的少年仔，放下手機吧～麵要趁熱吃啊！」

2015年4月24日，蔡英文在臉書po了一張照片，當時屏東縣長潘孟安端著一盤鬆餅，她張大嘴正準備把一大塊鬆餅塞入口中試吃。蔡英文還寫說：「潘孟安縣長親手作的草莓鬆餅，要大口吃才過癮！」

據《聯合報》報導，前總統蔣經國當時為了花蓮的交通建設常到下鄉視察，走訪民間、品嘗在地小吃，包括「液香扁食」、「江媽媽牛肉麵」、「大陸麵店」，成為他到花蓮指定品嘗的平民美食。其中光臨「液香扁食」7次。位在花蓮市中正路上的「江太太牛肉麵」，蔣經國也曾2次造訪，美稱「總統牌牛肉麵」。位在吉安鄉南華村內「大陸麵店」，開店的始祖為大陸浙江人，提供的口味保留濃厚的浙江風味，蔣經國曾三度訪麵店，特色是用小火炒出的「煎麵」，微焦Q脆，吸引大批遊客前來品嘗。

網友對此回應說：「可能囗味不同。」、「懷念蔣總統經國先生。」、「目前還沒看到有一個人的胸襟跟氣度能跟蔣總統經國先生相提並論的，真的懷念當時的生活，那像現在被民進黨搞得烏煙瘴氣的。」

(中時電子報)

文章來源：李富城臉書

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