義消特搜隊員趕回家鄉救災 無暇返家提早在災區中過年

2018年02月10日 22:16 中時 林郁平

北市義消特搜隊員林毓璿連日在災情最慘重的雲翠大樓，搜尋失聯者下落。(林郁平翻攝)

老家住在統帥飯店旁的北市義消特搜隊員林毓璿，因想把特搜技能帶回家鄉，2年前毅然加入特搜隊。花蓮6日晚間發生強震後，原本要出國談生意的林毓璿立刻放下手邊工作，與北市特搜隊趕赴救災，儘管家就在附近，林卻無暇返家探視，一心只想盡快把受困在雲門翠堤大樓的民眾救出，家人只能在他休息時間前往相聚，讓林感慨說「真是度過一個難忘的新年」。

33歲林毓璿高中畢業後即離開花蓮，目前在北市從事生物科技業。林毓璿表示，因家鄉常發生地震，所以他才想學習搜救技能，經加入北市義消特搜隊訓練、認證合格後，準備有朝一日能將所學帶回花蓮。

林毓璿說，原本這幾天要到廣州洽談生意，地震發生後，父親傳給他統帥飯店倒塌的照片，他發覺災情慘重，馬上取消行程，7日凌晨與北市特搜隊第一梯次33名隊員、2隻搜救犬一起趕赴花蓮救災。

林毓璿投入災情最慘重的雲翠大樓，赫然發現第一時間被救出的民眾中，竟還有自己的國中學妹，在機具尚未準備妥當前，林靠著在地人的關係，積極找學長、花蓮市長魏嘉賢及在花蓮擔任特搜隊員的國中同學幫忙，協調救災事宜。

搜救隊員每次輪梯進入遭擠壓變形的殘垣中搜救2小時，對身心都是極大的負荷，林毓璿8日在213號房找到罹難的香港夫婦蘇煒禧、蕭敏瑜遺體，看到2人環抱、似乎想保護對方，也忍不住動容；10日上午，林員等人又從201號房先找到失聯5名大陸遊客中的12歲男孩遺體，僅稍作休息後，林員又再次進入搜尋，「只想盡快讓罹難者離開這煉獄，與家人相聚」。

林毓璿表示，搜救告一段落後，他即將出國完成耽擱的生意，因此無法回家過年，家人僅能在他休息空檔，前來探視並替他們加油打氣，而花蓮的鄉親也很熱心幫忙搜救人員，讓他在替災民哀悼、難過之餘，也能感受到人性的溫情，提早過個永生難忘的新年。

(中時)