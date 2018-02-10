安全橋梁！中市和平、清水、豐原等75座橋梁補強完成

台中市府建設局進行橋梁維護作業，前兩年總計完成225座橋梁維修，豐原區來鷺橋維修完成。（圖／台中市府提供）

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台中市府逐步改建偏鄉地區老舊橋梁，打造更優質的通行環境，圖為和平區烏石坑橋維修完成。（圖／台中市府提供）

盧金足／台中報導

台中市政府建設局進行全市橋梁維護作業，前兩年總計完成225座橋梁維修，去年包括和平區烏石坑橋、清水區中清路九段人行天橋、豐原區來鷺橋等75座橋梁維修皆已陸續完工，共計投入維修經費2億4703萬元，未來會持續檢測、維修全市橋梁，並逐步改建偏鄉地區老舊橋梁，打造更優質的通行環境。

建設局長黃玉霖表示，位於東崎路跨越烏石坑溪的和平區烏石坑橋，興建於民國68年，並於94年改建完成，可銜接摩天嶺區域農路及鄉道，附近有摩天嶺、士林壩、泰安鄉溫泉區及達觀國小等景點，為串聯苗栗縣泰安鄉的門戶之一。烏石坑橋的鋼拱及欄杆外觀因年久導致表面斑駁，市府已於去年11月改善完成。

另外，鄰近清海國中及港區藝術中心的清水區中清路九段人行天橋，跨越大車出入頻繁的省道台10線，因位於海線地區

，常年受天候因素影響，鋼構表面塗裝嚴重剝落，建設局也在去年12月中完成鋼構除鏽塗裝，以提高當地居民使用率，避免行人直接穿越馬路造成危險。

建設局指出，位於豐原區水源路中正公園旁的來鷺橋，往來遊客使用頻繁，因鋼拱表面嚴重脫漆，市府已於去年11月重新採朱紅色塗裝，增添公園景觀。當地居民表示，原本因為橋梁老舊不敢走，現在反而是來中正公園熱門的拍照景點。

(中時)

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