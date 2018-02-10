天冷心更冷！ 多人網購電暖器遭假賣家詐騙

2018年02月10日 22:17 中時 林郁平

被害人事後發現賣家已消失無蹤。(林郁平翻攝)

近日寒流來襲，許多民眾搶購電暖器禦寒，不料，多人因此遭到詐騙。一名26歲連姓女護士，因工作關係必須輪值夜班，寒流來襲時深夜騎車返回山上租屋處，感覺連血液都快凍僵了，因此連女上購物網站商店街尋找合適的室內電暖器。經過一番比價，連女在某賣場找到價錢和功能合適的產品，賣家要求用LINE討論交易，以節省成交服務費，並表示匯款後就會立即出貨。

連女使用網路銀行將6000元貨款轉帳給對方，結果不但隔天沒收到貨，過了3天都音訊全無，後來甚至連賣場都關閉下架，才驚覺受騙報警。

另名家住南部的張姓家庭主婦，同樣在商店街與賣家用LINE私下交易購買電暖器，轉帳2975元貨款後，對方不出貨也不回訊，讓她在寒冷的冬天更加心寒。

刑事局表示，年關將近，購物需求增加，假網拍詐騙案件數竄升為詐騙類型第1名，歹徒盜用優質賣場帳號或另開假賣場，在拍賣網站上削價販售時興、高單價商品，並要求以通訊軟體私下交易，讓被害人求助無門。警方再次呼籲民眾，社交平台或拍賣網站陷阱多，網購應慎選有口碑、有服務電話，甚至有實體店面的賣場，並避免私下交易和先付款後取貨，面交或貨到付款也要盡量確認貨品無誤再付款，以防遭受詐騙或其他爭議。有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

(中時)