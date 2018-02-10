全家經濟支柱菲傭美樂蒂震亡 家屬湊錢只夠1人來台

來台受僱於日籍夫婦的菲律賓籍美樂蒂，是家中經濟支柱，罹難後全家人湊錢只哥哥一人來台辦理後事，送美樂蒂最後一程。(圖／取自美樂蒂臉書）

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中時電子報

206花蓮強震不幸在雲翠大樓罹難的、菲律賓籍看護美樂蒂（Melody），家境清苦，丈夫多年前發生車禍癱瘓，需要45萬元手術費治療，美樂蒂為此隻身赴台工作，獨撐全家經濟，不料卻因一場地震辭世，她的哥哥哀傷說，全家人湊出的錢，只夠他1人搭機來台處理後事，現在正在辦理來台簽證，預計14日前會抵台。

《ETtoday》報導，年僅28歲的美樂蒂，來台受雇日籍大久保夫婦擔任看護工，照料大久保淑珉行動不便的胞弟，6日深夜花蓮強震雲門翠堤大樓應聲傾斜倒塌，人在7樓的美樂蒂被救援人員發現已是一具冰冷的屍體。

大久保淑珉聽聞噩耗，忍不住落下淚水說：「美樂蒂在台灣待快滿5年，已是一家人，如果不是6日深夜那1秒鐘的地震，她會有很好的人生；如果人真的還有來生，希望下輩子遇到她時能跟她說一聲：謝謝！」

美樂蒂的哥哥接獲死訊後哀慟表示，妹妹家境本來就不寬裕，如今家裡唯一的經濟支柱又撒手離世，一家人不知該如何是好，事發後，家人東湊西湊，也只能湊出他一個人的來台機票，為美樂蒂處理後事，現正在趕辦辦理護照、簽證，預計將於14日之前抵台送美樂蒂最後一程。

勞動部指出，只要是合法引進的外籍勞工，全都適用《職災勞工保護法》，若不幸遇意外死亡，僱主需補償45個月的平均月薪，勞動部也將支付慰問金、補助金共20萬元；以美樂蒂的狀況來說，家屬共可請領119萬元新台幣。

(中時電子報)

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