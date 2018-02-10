《角頭2》迪化街「拜票」 鄭人碩屁屁被偷襲

黃尚禾（左起）、鄭人碩、王宣、吳震亞、張再興、唐振剛在迪化街年貨大街發紅包討吉利。（理大國際多媒體提供）

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旺報
鄭人碩在迪化街「拜票」，被師奶們偷摸屁股。（理大國際多媒體提供）

台灣年度強片《角頭2：王者在起》將於2月14日搶先上映，高顏值的演員們最近頻頻出動，以不同的組合出席各種活動，為票房做最後衝刺。

今天（2月10日）劇組派出鄭人碩、黃尚禾、唐振剛、張再興等4名「小鮮肉」到西門町參加青藝術花車揭幕活動，4人再與古斌、JV及片中飾演唐振剛老婆的王宣一起到台北迪化街，向正在逛年貨大街的婆婆媽媽們近距離接觸，大方發送「顏正國親題」紅包，內有1元硬幣，象徵「一元復始‧萬象更新」，為電影及民眾博個好彩頭。

粉絲們現場爭相要和「角頭尪」貼身，眾演員們對滿街圍觀民眾的要求都是「來著不拒」，握手、合照、愛的抱抱統統照做，導致整條迪化街被人潮擠得水洩不通；人氣最旺的鄭人碩還被熱情的師奶偷摸屁股，他一點也不以為忤，還加碼放電催票：「新年快樂！歡迎2/14到電影院一起支持《角頭2》」。

唐振剛見狀，對黃尚禾笑說：「碩哥的屁股是金元寶，有摸到的都會財源滾滾！」鄭人碩也豪爽地表示，只要《角頭2》票房突破3億元他就「脫！」露出他的「金元寶」屁股跑宣傳，讓大家相當期待。

演員們還在霞海城隍廟祈願，希望電影票房興旺、開紅盤，也誠心祈求國泰民安。

(旺報)

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