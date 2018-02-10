南投燈會水陸雙場域開幕　千人點燭為台灣及花蓮祈福

2018年02月10日 22:52 中時 沈揮勝

祈福過程莊嚴。（沈揮勝攝）

施放天燈。（沈揮勝攝）

南投燈會開幕，會場民眾陸續湧入。（沈揮勝攝）

南投燈會主燈「春來福旺」太空犬，充滿科技味。（沈揮勝攝）

參與燈會開幕的上千民眾，點燈默禱、為災民祈福。（沈揮勝攝）

「2018南投燈會」埔里水上燈區已於9日點燈、南投縣會展中心主燈區10日晚間開幕，因花蓮震災嚴重，家鄉在921震央集集鎮的南投縣長林明溱感受刻骨銘心，發動各界籌得1020萬元捐助災區，並在燈會開幕時與上千民眾手持蠟燭與施放天燈，為災區祈福、為台灣加油。

林明溱說，感謝企業界或宗教、慈善團體挹注愛心，包括台灣卜蜂、環鴻科技、茶之摩手與中台禪寺各100萬，中投有線與藍田書院各50萬、慈善宮200萬，縣府也捐輸200萬元；另有兩家不具名企業，各捐60萬元。南投人從18年前的921大地震災難中站起、南投人感同深受，相信花蓮人也能盡快走出震殤陰霾。

南投燈會今年以「旺運出頭天」為主題，除南投縣會展中心主場地，埔里首辦水上燈會已於9日晚間率先登場，浪漫又亮麗。

會展中心主燈以狗年為主題，設計「春來福旺」科技太空犬，下方的太空艙充滿巧思，晚上每半小時主燈秀，艙門開啟4隻小太空犬與主燈犬相呼應，象徵五福臨門好兆頭。

去年轟動全場的重慶「銅梁火龍」，今年再度應邀登場，並將一連演出5天，3月2、3、4日晚間7點於南投市漂紗舞台，3月5、6日則在埔里國中；今年更增加有「天下第一鼓」之稱的陜西安塞腰鼓，以及海寧皮影戲表演。

上述3大特別演出被列世界非物質文化遺產，將於「樂旅南投」臉書粉絲團首場表演直播，並舉辦看直播抽禮券。各項靜、動態活動時程與詳情，請上官網http://www.rs-event.com.tw/2018NTL/或「樂旅南投」臉書粉絲團。

(中時)