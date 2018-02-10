BOi!連續2年熱鬧開唱旺旺尾牙 陳信維打牌運氣好狂贏6萬元

伊林娛樂男團「BOi!」在2017旺旺集團歲末迎春聯歡會熱唱。（蘇蔓攝）

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伊林娛樂男團「BOi!」在2017旺旺集團歲末迎春聯歡會熱唱。（蘇蔓攝）
伊林娛樂男團「BOi!」在2017旺旺集團歲末迎春聯歡會熱唱。（蘇蔓攝）

伊林娛樂男團「BOi!」成員陳信維、王翔永10日出席2017旺旺集團歲末迎春聯歡會，一出場就帶來２首新歌〈Gravity〉、〈我孩的媽〉現場展現又唱又跳的實力，他們興奮說：「今天非常開心第2次，以旺旺人身份來參加尾牙，謝謝旺旺集團邀請我們來參加這麼大的舞台。」更透露今年將發行新單曲，對台下觀眾直呼：「（新歌）你們喜歡嗎？」全場熱烈歡呼。

至於春節將屆，陳信維透露每年過年總會跟家人、朋友一同打麻將，特別有過年氛圍，自認打牌運氣很好，「我最多一次大概贏6萬塊」，他坦言並不會把輸贏看得很重，如果運氣不好就不會執著在當下，「自己要懂得退縮」，他表示打牌時，不論輸錢贏錢都笑笑的，認為大家開心最重要，並強調「我是好牌咖！」

王翔永則表示今年過年放假，想安排一個人的旅行，他平常空閒時只愛待在家中，看漫畫、創作音樂，自稱超級宅男，不愛出門，朋友總是看不下去，勸他多出門走走看看台灣大自然的美，他說：「我放假會想在南部待個幾天，換個環境，吸收芬多精，也可以好好創作。」

近期寒流來襲，陳信維表示他的鼻子長期嚴重過敏，會影響到日常的生活作息，不過他透露阿嬤有傳授舒緩鼻子過敏的妙招，他說：「我每天洗澡前，腳一定要先泡熱水，把腳弄暖，洗完澡就會很好睡。」並自嘲愛泡腳習慣很像老人，他早上起床也會固定喝熱水，可以保護喉嚨兼降低過敏的不適。

(中時)

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