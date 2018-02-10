嘉磐建設愛的尾牙 幫助1600名兒童課輔追求夢想

2018年02月10日 23:31 中時 盧金足

嘉磐建設董事長魏嘉銘成立嘉磐建設慈善基金會，7年來已幫助1600多名兒童課輔，成長茁壯。（盧金足攝）

嘉磐建設慈善基金會每年舉辦公益尾牙，7年來已幫助1600多名兒童成長茁壯，也發掘自己的專長與能力，嘉磐建設董事長魏嘉銘表示，挹注1000萬存款成立慈善基金會，舉辦愛心活動，協力廠商也力挺，行善收穫是讓自己的心更柔軟，最大快樂就是栽培1600名國家未來的小幼苗。魏嘉銘做好事種因不求果，善念回饋事業，去年嘉磐建設餘屋全售磬，今年預計在台北與台中推出3個新建案，蓄勢待發！

魏嘉銘說，有人好奇他怎會這麼投入偏鄉兒童課輔，還發揮建築的工程精神，嚴謹又實在，與林業生基金會、新竹綠光種子教室、雲林口湖蚵寮學堂、大雅上楓小太陽學堂、為台灣而教協會等社福單位，也對單親及外配、隔代教養的孩童給予實質幫助。

「小時候因家境清寒，搬了10幾次的家，讓我知道怎麼生存

，也體會教育是改變孩子未來的機會！」魏嘉銘表示，多年前聽到林業生基金會分享林業生醫師捐贈助人的生命故事，大受感動，決定全心投入公益事業，以1000萬存款成立慈善基金會，這7年來的努力，帶動更多人來加入。

魏嘉銘強調，小孩子功課進步，寫信、畫圖給他，看到這些「無價的禮物」太有意義了，號召大家共襄盛舉獲回響，而且他秉持種因不求果理念，付出不是為了要得到回報，「但回饋常常超越你付出的！」能夠奉獻社會，每天過的充實有意義。

「今年來自各地的小朋友有270人，詢問來過台中的不到20人」，魏嘉銘表示，他想用教育課輔縫合城鄉差距，安排小朋友來台中市參加「嘉磐童樂會」，還到科學博物館觀賞劇場，小朋友體驗身歷其境般的3D視覺驚喜不已。

小朋友也準備各種才藝表演，包括烏克麗麗、二胡、舞蹈等節目，猶如一場精彩的成果發表會，功課進步的小朋友獲得鼓勵的獎學金，嘉磐建設暖心的活動，盼喚起更多人對課輔的關心與重視。

魏嘉銘表示，去年完成台中與台北餘屋去化，今年將於台北松山及北投區、台中市南區忠明南路綠園道推出3大建案，總銷達55億元，其中松山區「嘉磐掬舍」以精品住宅概念，規畫酒店式公寓，提供多點式服務，讓住戶回家不只是休息，還多了「享受」的價值，感受休憩養生的生活品質，要以貼近居住者需求的「 心靈建築」，打造住戶們住得歡喜自在的家。

(中時)